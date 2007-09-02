همایش فناوری های نوین در صنعت دریایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف بیان اقتدار ملی در عرصه صنایع دریایی کشور، ایجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر بین صنعت و دانشگاه در حوزه فناوری های نوین در صنایع دریایی، آشنایی بیشتر دانشگاهیان با فعالیت های صنعت دریایی، ایجاد فضای سالم رقابت علمی، ارائه ابتکارات و اختراعات دانشجویان در صنعت دریایی، بالا بردن توانمندی های علمی و صنعتی، ایجاد فضای سالم رقابت صنعتی و تجاری و بیان اقتدار ملی در عرصه صنایع دریایی کشور برگزار می شود .

ساخت شناورهای دریایی با استفاده از فناوری نوین، هیدرودینامیک و سیستم دانش کشتی، روبوتیک و نقش آن در صنایع دریایی، سازه های فراساحلی، سازه های دریایی، کشتی و سازه آن، محیط زیست دریایی، پتانسیل های موجود در صنعت دریایی کشور ، کاربرد فناوری نانو در صنایع کشتی سازی و دریایی و بیان مشکلات صنعت دریایی و ارائه راه حل های مدیریتی از محور های این همایش به شمار می آیند.

کارگاه های آموزشی با موضوعات نصب و انتقال سکوهای دریایی، آب توازن و گونه های بیگانه و مبارزه با آن با استفاده از فناوری های نوین، انتخاب مواد کامپوزیتی برای طراحی و ساخت شناور، روبوت های جوشکار و روبوت های کاوشگر، موجودات ریز دریایی و اثرات مخرب آن بر روی سازه های دریایی و نحوه مقابله با آن، نصب پروانه های کشتی ، ساخت شناورهای تندرو مثل کاتاماران تری ماران، کاربرد فناوری نانو در صنایع کشتی سازی و دریایی ، جوشکاری زیر آب در حاشیه همایش برگزار می شود.

همچنین نمایشگاهی از دستاوردهای صنایع دریایی از 19 الی 21 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برپا می شود.