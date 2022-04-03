بازارچه مرزی «شاهگل» سیستان همچنان بلا استفاده مانده است

حبیب الله دهمرده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازارچه مرزی «شاهگل» در ۷ کیلومتری شهر مرزی میلک قرار دارد و مشمول قوانین گمرک نمی‌شود و تجارت در آن به صورت چمدانی و کوله باری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گستره این بازارچه دو هکتار است و شعاع ۲۰ کیلومتری را زیر پوشش دارد و برای راه اندازی آن یک میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: این بازارچه به منظور ارتقای وضع معیشت مردم مرز نشین و ایجاد و رونق تجارت بر اساس شیوه نامه موجود راه اندازی شده است.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این بازارچه برای شروع فعالیت رسمی نیاز به تجهیزات و امکانات لازم دارد از همین رو انتظار می‌رود تا مسئولان مربوطه امکانات زیربنایی لازم برای فعالیت رسمی در بازارچه را فراهم کنند تا مجوز رسمی برای فعالیت این بازارچه صادر شود.

وی افزود: پیگیری برای صدور مجوز این بازارچه در دستور کار است و در دیداری که با وزیر کشور در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت این موضوع به صورت ویژه مطرح شد.

وی تصریح کرد: ایجاد این بازارچه با توجه به شرایط حاکم بر منطقه از جمله خشکسالی موجب رونق وضع اشتغال و درآمد مرزنشینان منطقه سیستان می‌شود و تأثیر مستقیمی بر بهبود آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی دارد.