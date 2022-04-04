عملکرد مطلوب بیمارستان ها در تعطیلات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، روز دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، در نشست با هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن ارائه گزارشی در خصوص بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی و بهداشتی تابعه، روند ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق تحت پوشش دانشگاه در تعطیلات نوروز را مطلوب ارزیابی کرد.

وی به آغاز بازدیدهای نوروزی تقریباً از سه ساعت پس از تحویل سال نو اشاره کرد که به همراه مدیر روابط عمومی و مدیر حراست دانشگاه از سه بیمارستان شهدای گمنام، طرفه و مهدیه انجام شد.

به گفته زالی، در اولین ساعات آغاز سال جدید، کادر بیمارستان به نحو احسن در حال فعالیت و خدمت رسانی به مراجعان و بیماران بودند و حضور مؤثر اساتید و متخصصان و همکاران در بیمارستان‌ها جلب توجه می‌کرد. خدمات به صورت قابل توجه ارائه می‌شد و بخش‌های اورژانس کاملاً فعال بودند و به ارائه خدمت می‌پرداختند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان‌های تابعه دانشگاه و ابراز رضایت وی از نحوه خدمت رسانی در ایام نوروز، روند ارائه خدمات بیمارستانی در نوروز را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و زحمات کادر درمان و اساتید و کارکنان بیمارستان را ستودنی برشمرد.

وی در ادامه به حضور مؤثر اساتید و متخصصان و پزشکان و کادر درمان بیمارستان در تمامی شیفت‌های نوروز اشاره کرد و یادآور شد: تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانشگاه در شهر تهران و شهرستان‌های تابعه در تعطیلات نوروز فعال بوده و بسیار خوب عمل کردند.

زالی، فعالیت‌ها و عملکرد حوزه بهداشت دانشگاه را شایسته تقدیر دانست و گفت: در تعطیلات نوروزی تمامی مراکز بهداشت بسیار فعال و قوی عمل کردند و در تمامی بازدیدهای میدانی شاهد فعالیت منظم و خدمت رسانی مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز واکسیناسیون بودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پایان نکاتی را مورد تاکید قرار داد که پیگیری تکمیل پروژه بیمارستان الغدیر بومهن، ابلاغ برنامه تحول دانشگاه به تمامی مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی و الزامات اجرای آن، برگزاری جلسه هیئت امنا در اواسط اردیبهشت ماه، ارائه برنامه‌های سال جاری معاونت‌ها در جلسه هیئت رئیسه، برگزاری دوره‌ای جلسه هیئت رئیسه در ستاد و مراکز تابعه از جمله این موارد بود.