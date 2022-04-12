فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی هوای استان کرمانشاه طی امروز و فردا با عبور موج کم رطوبت دیگری مجدداً شرایط برای وزش باد نسبتاً شدید و نفوذ غبار به جو استان فراهم می‌شود.

وی افزود: غبار طی ساعاتی از اواخر وقت امروز تا صبح چهارشنبه و در نواحی مرزی استان کرمانشاه از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ۲ روز پایانی هفته موجی ناپایدار جو منطقه را متأثر کرده که سبب کاهش نسبی دمای روزانه هوا در استان کرمانشاه می‌شود.

دولتشاهی بیان کرد: سامانه ناپایدار در روز جمعه بارش‌های پراکنده‌ای نیز همراه با رعدوبرق بخصوص برای نیمه شرقی و نواحی شمالی استان کرمانشاه در پی خواهد داشت.