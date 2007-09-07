پرسپولیس صدرجدول را به خود اختصاص داد / صنعت نفت در آبادان مغلوب ملوان شد

به گزارش خبرنگارمهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور-جام خلیج فارس- عصر امروز با ادامه پیروزی های پرسپولیس و صدرنشینی این تیم در رقابت های لیگ برتر و شکست خانگی صنعت نفت آبادان برابر ملوان بندرانزلی به پایان رسید.

در ورزشگاه آزادی تهران، تیم فوتبال پرسپولیس تهران دقایقی پیش در حضور بیش از 65 هزار تماشاگر، با نتیجه 2 بر یک برابر پیکان تهران به برتری دست یافت تا چهارمین پیروزی متوالی خود در رقابت های لیگ برتر را جشن گرفته و با 12 امتیاز به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کند.

در این دیدار محسن خلیلی در دقیقه 40 و سپهر حیدری در دقیقه 52 برای پرسپولیس گلزنی کردند و تک گل تیم فوتبال پیکان را نیز مهدی محمدی در دقیقه 70 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار امروز تیم فوتبال ملوان بندرانزلی دست به کار بزرگی زد و در آبادان با نتیجه 2 بر یک برابر صنعت نفت به پیروزی دست یافت.

امیرخدامرادی در دقایق 28 و 64 برای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گلزنی کرد و صابر میرقربانی در دقیقه 21 تک گل تیم میزبان را به ثمر رساند.

ملوان بندرانزلی با این پیروزی 8 امتیازی شد و به لطف گل زده بیشتر نسبت به تیم فوتبال صباباتری در رده سوم جدول رده بندی قرارگرفت و صنعت نفت با 4 امتیاز و دو پله سقوط رده چهاردهم جدول رده بندی را به خود اختصاص داد.