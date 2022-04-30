تعداد بهبودیافتگان از بستری های جدید پیشی گرفت

علی محمدیان اردی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته طبق آخرین آمار ثبت شده از مراکز شهرهای استان اردبیل تعداد ۹ بیمار جدید در مراکز درمانی استان بستری و ۱۰ نفر دیگر با کسب بهبودی و سلامت نسبی از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۳ بیمار در مراکز درمانی تحت بستری و درمان هستند، افزود: از این تعداد ۱۱ بیمار به دلیل وخامت حال عمومی در بخش مراقبت‌های ویژه و ICU بیمارستان‌های اردبیل بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: در طول شبانه روز گذشته با ثبت یک روز بدون فوتی دیگر در استان تعداد بیماران فوت شده بر اثر ابتلاء به این بیماری در همان عدد ۲ هزار و ۷۹۹ نفر ثابت ماند.

محمدیان اردی همچنین خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته طبق آخرین اعلام وزارت بهداشت شهرستان سرعین در وضعیت نارنجی، شهرستان‌های اصلاندوز، بیله سوار، کوثر، نیر، نمین و گرمی در وضعیت زرد و شهرستان اردبیل، خلخال، پارس آباد و مشگین شهر نیز در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.

به گفته وی تا به امروز تعداد ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۶۱۹ دوز واکسن کرونا در استان تزریق شده است که ۹۶۶ هزار و ۲۰۱ دوز در نوبت اول، ۸۵۲ هزار و ۷۷۲ دوز در نوبت دوم و ۳۹۵ هزار و ۶۴۶ دوز در نوبت سوم تزریق شده است.