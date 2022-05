مبانی برنامه نویسی چیست؟ آشنایی با مسیر یادگیری برنامه نویسی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه فناوری کامپیوتر نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره انسان‌ها دارد. از این رو، در اکثر رشته‌های دانشگاهی بخصوص رشته‌های مهندسی با بکارگیری قدرت‌های فناوری کامپیوتر شاهد بهبودها و پیشرفت‌های چشمگیری هستیم. دنیای کامپیوتر به دو دسته کلی سخت‌افزار و نرم‌افزار دسته‌بندی می‌شود. برای ایجاد نرم‌افزار برای کاربردهای مختلف در کلیه رشته‌ها نیاز به آموزش و بکارگیری زبان برنامه‌نویسی است. همین دلایل باعث جذاب شدن آموزش و یادگیری برنامه نویسی و همچنین افزایش تقاضا برای استخدام برنامه نویس شده است.

مهمترین و اساسی‌ترین قدم در آموزش برنامه نویسی کامپیوتر، یادگیری مفاهیم مربوط به تفکر الگوریتمی است. آموزش مبانی برنامه نویسی موضوعی است که در ادامه قصد داریم بیشتر به آن بپردازیم.

تعریف مبانی کامپیوتر و اهمیت آن:

در واقع اصول ابتدایی برنامه نویسی انسان را وادار به یادگیری با کامپیوترها کرد و بعد از آن برای تبدیل ایده‌ها به مرحله‌ی اجرایی، باعث ایجاد طیفی بزرگ در صنعت نرم افزار شد که همان مبانی برنامه نویسی را برای همگان یادآور می‌شود.

ما برای استفاده از قابلیت‌های کامپیوتر نیاز داریم که برنامه نویسی بلد باشیم و مفاهیم اولیه آن را بلد باشیم و اگر بخواهیم آن را ادامه بدهیم باید به صورت حرفه‌ای در این زمینه فعالیت کنیم.

از موارد بسیار مهمی که می‌توانیم از آن یاد ببریم تا اهمیت برنامه نویسی برایمان روشن‌تر شود به این صورت خواهد بود:

تمام دنیا به این سمت در حال حرکت هستند.

تکنولوژی در حال پیشرفت است.

نداشتن سواد کامپیوتر، شما را فردی بی سواد اعلام خواهد کرد.

برنامه نویسی، درآمد خیلی خوبی دارد. هم در ایران و هم در خارج از ایران

با داشتن دانش برنامه نویسی می‌توانید تمام ایده‌هایتان را به واقعیت تبدیل کنید.

می‌توانید کارآفرین شوید و برای خودتان تیمی را راه اندازی کنید.

با یادگیری برنامه نویسی به افرادی صبور و باحوصله تبدیل خواهید شد.

تاریخچه برنامه نویسی چیست و چگونه آغاز شد؟

در ابتدا با کامپیوتر با زبان ماشین که همان ۰ و ۱ بود (همان عددهای باینری) صحبت می‌شد و کار بسیار سخت و زمانبری بود. به همین دلیل به فکر ایجاد یک زبان برنامه نویسی دیگری شدند به نام زبان اسمبلی.

خب اوضاع کمی بهتر شد و برنامه نویسان نیازی نداشتند از رشته‌های طولانی باینری استفاده کنند. به این صورت که برای بخش‌های مختلف توابع و دستوراتی را قرار دادند که به زبان انسان کمی نزدیک بود و می‌توانستیم با آن راحت کار کنیم. اما هنوز هم مشکلی وجود داشت. باز هم دستورات طولانی بودند و پیچیدگی داشتند.

به چه زبانی باید با کامپیوترها صحبت کنیم؟

در واقع باید بتوانیم با زبان کامپیوترها آشنا باشیم و با آن زبان با آنها صحبت کنیم. چرا که کامپیوترها فقط زبان مخصوص به خودشان را می‌فهمند.

این مورد بستگی به سخت افزارها دارد که به وسیله سخت افزارها بتوانیم زبان‌هایی را به کامپیوتر بشناسیم و باز هم در نهایت باید به زبان کامپیوتر نزدیکش کنیم.

چرا برنامه نویسی C را یاد بگیریم؟

برنامه نویسی چیست و چه کاربردی دارد؟ زبان برنامه نویسی C برای دانش آموزان و متخصصان شاغل برای تبدیل شدن به یک مهندس نرم افزار عالی به خصوص زمانی که در دامنه توسعه نرم افزار کار می‌کنند، ضروری است. من برخی از مزایای کلیدی یادگیری برنامه نویسی C را فهرست می‌کنم:

۱- آسان برای یادگیری

۲- زبان ساختار یافته

۳- برنامه‌های کارآمد تولید می‌کند

۴- می‌تواند فعالیت‌های سطح پایین را انجام دهد

۵- می‌توان آن را بر روی انواع پلتفرم‌های کامپیوتری کامپایل کرد

حقایقی در مورد سی

C برای نوشتن یک سیستم عامل به نام یونیکس اختراع شد.

C جانشین زبان B است که در اوایل دهه ۱۹۷۰ معرفی شد.

این زبان در سال ۱۹۸۸ توسط مؤسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI) رسمی شد.

سیستم عامل یونیکس کاملاً به زبان C نوشته شده بود.

امروزه C پرکاربردترین و محبوب ترین زبان برنامه نویسی سیستم است.

اکثر نرم افزارهای پیشرفته با استفاده از C پیاده سازی شده اند.

زبان‌های برنامه نویسی مرتبط با زبان C

برنامه نویسی چیست و چه کاربردی دارد C به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از زبان‌های یرنامه نویسی کامپیوتر بعدی مانند C#، D، Go، Java، JavaScript، Limbo، LPC، Perl، PHP، Python و پوسته C یونیکس تأثیر گذاشته است. فراگیرترین تأثیر نحوی بوده است. همه زبان‌های ذکر شده دستور و نحو بیان C را با سیستم‌های نوع، مدل‌های داده، و یا ساختارهای برنامه در مقیاس بزرگ ترکیب می‌کنند که گاهی اوقات به شدت با زبان C متفاوت است.

برنامه نویسی چیست و چه کاربردی دارد علاوه بر C++ و Objective-C، Ch، Cilk و Unified Parallel C تقریباً ابرمجموعه های C هستند.

در این مطلب سعی شد مبانی و اصول اولیه یادگیری برنامه نویسی مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم که مطالعه این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.