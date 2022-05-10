پرایس: برای سناریوی دیگر نیز آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای وزارت خارجه آمریکا، «ند پرایس» سخنگوی این وزارتخانه با شاره به سفر امروز سه شنبه «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره مذاکرات هسته‌ای، اعلام کرد که واشنگتن امیدوار است این مذاکرات به نتیجه برسد، اما همزمان خود را برای سناریوی دیگری نیز آماه می‌کند.

پرایس در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مورا حامل پیام یا پیشنهاد جدیدی از آمریکا در سفر این هفته خود به تهران است یا خیر، گفت: چیزی که من از نظر روند کلی می گویم این است که ما با انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در تماس نزدیک هستیم. وی به بردن و آوردن پیام‌ها ادامه داده است. ما از تلاش‌های او برای اینکه این مذاکرات به نتیجه‌ای موفقیت آمیز ختم شود، حمایت می‌کنیم. من نمی‌خواهم پیش داوری کنم یا تلاشی برای پی بردن به آنچه او ممکن است از همتایان ایرانی اش بشنود، داشته باشم. البته بعد از سفر او بیشتر در این باره مطلع خواهیم شد.

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که انتظار وی از سفر مورا و دیدارش با ایرانی‌ها چییست، گفت: امید ما این است که بتوانیم این مذاکرات را به سرعت به نتیجه برسانیم.

پرایس در ادامه بدون ذکر کارشکنی‌های دولت آمریکا افزود: ما مطمئن هستیم که چنانچه ایرانی‌ها مایل باشند با حسن نیت ادامه دهند و به ما اجازه دهند پیشرفت قابل توجهی را که طی ماه‌ها و ماه‌ها دیپلماسی و مذاکرات پرزحمت انجام شده است، ادامه دهیم و پیش ببریم، می‌توانیم به سرعت این مذاکره را به نتیجه برسانیم. اما باید ببینیم که این گفتگوها چگونه پیش می‌رود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان و در پاسخ به این سوال که چنانچه این گفتگوها نتیجه‌ای در بر نداشته باشد، آیا می‌توان گفت که مذاکرات به شکست انجامیده است، گفت: ما بازگشت متقابل به پایبندی به برجام را تا زمانی که به نفع امنیت ملی مان باشد دنبال خواهیم کرد. در حال حاضر، این مسئله که یک بار دیگر محدودیت‌های قابل راستی آزمایی و دائمی اعمال شده بر برنامه هسته‌ای ایران را ببینیم، به نفع امنیت ملی ما است. اگر به نقطه‌ای برسیم که مزایای منع اشاعه حاصله از برجام با پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران از سال ۲۰۱۸ از بین رفته باشد، آن‌گاه ارزیابی مجدد خواهیم کرد. ما در حال حاضر در نقطه‌ای هستیم که به طور مساوی برای هر یک از سناریوها یعنی بازگشت متقابل به پایبندی به برجام یا یک جایگزین دیگر آماده می‌شویم و درقبال هر دو مورد مشغول گفتگو با متحدان و شرکای خود هستیم.

پرایس به جزئیات گزینه جایگزین اشاره‌ای نکرد.

پیشتر «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که این اتحادیه در تلاش است تا مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران را نجات دهد.

در پی اظهارات بورل، منابع خبری گزارش دادند که انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه هفته جاری برای گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای، به تهران سفر خواهد کرد.