تاکید رئیس دانشگاه امیرکبیر بر افزایش کیفیت غذای دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید حسن قدسی پور رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سلف دانشجویی دانشگاه بازدید کرد.

در این بازدید دکتر حامد ملاداودی معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر محمد جواد عامری شهرابی مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی ، دکتر علی کمالی معاون توسعه و مدیریت منابع ، سید محمد تقی زاده مدیر مالی و محمد حسن جوان مدیر دانشجویی حضور داشتند.

در این بازدید دکتر قدسی پور در محل سلف سرویس حضور یافت و از نزدیک با دانشجویان گفتگو کرد و غذای دانشجویان را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: مسئولان دانشگاه توجه ویژه ای به کیفیت غذای دانشجویان و رعایت بهداشت دارند و در جهت ارتقاء سطح خدمات دهی به دانشجویان و همچنین بازسازی و بهسازی محیط سلف سرویس، نوسازی و تجهیز وسایل آشپزی و خرید وسایل مورد نیاز جهت خدمات‌دهی مطلوب تر در سلف سرویس تلاش می کنند.

قدسی پور ضمن تقدیر از توجه ویژه و تلاش شایسته معاونت فرهنگی و دانشجویی در فراهم آوردن رفاه و آسایش دانشجویان تاکید کرد:امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم طبقه منفی یک سلف دانشجویی را راه اندازی کنیم.

رئیس دانشگاه در خصوص افزایش کیفیت غذا وهمچنین سیستم سرمایش و بالابر سلف به پیمانکار سلف تاکید کرد.

قدسی پورهمچنین تاکید کرد: دانشجویان یا نمایندگان ایشان در نظارت بر کیفیت غذا مشارکت داشته باشند.