به گزارش خبرنگار مهر، فرزین معتمدی عصر سه شنبه در نشست خبری جمعیت هلالاحمر که به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلالاحمر در سالن جلسات اداره هلالاحمر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۴ حادثه توسط نیروهای هلالاحمر امدادرسانی شده است.
وی افزود: ۷۹ حادثه جادهای، ۳۴ حادثه کوهستان، ۹ حادثه شهری، یک حادثه برف و کولاک و یازده مراجعه حضوری به پایگاههای هلالاحمر از جمله حوادث امدادرسانی شده از ابتدای سال جاری تاکنون است که در آن ۳۶۳ نفر آسیب، ۸۲ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۷۶ مورد رهاسازی مصدومین تصادفی انجام شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: ۱۶ پایگاه ثابت بین شهری، پنج پایگاه موقت، ۱۵ پایگاه شهری که متخصصان دوره دیده در آن مستقر هستند و در استان کرمانشاه وجود دارد که زمان رسیدن به محل حادثه پس از دریافت گزارش ۹ تا ۱۲ دقیقه و در شعاع ۳۰ کیلومتری بوده که تلاش بر ارتقای این زمان و تسریع خدماترسانی است و همواره اولین گروههایی که به محل حادثه میرسند نیروهای امدادی هلالاحمر هستند.
معتمدی خاطرنشان کرد: پنج سورتی پرواز به میزان ۲۴ ساعت از ابتدای سال جاری در عملیات امداد و نجات هلالاحمر کرمانشاه که مجهز به امداد هوایی است و جز معدود استانهایی بوده که آشیانه بالگرد هلالاحمر در فرودگاه قرار دارد و در کوتاهترین زمان ممکن خدمات اورژانس ارائه میشود، است که پس از دریافت گزارش توسط شماره ۱۱۲ سریعاً مجوز پرواز از تهران اخذ و اقدام به پرواز بالگرد میشود.
وی با اشاره به ذخایر انبارهای اداره هلالاحمر کرمانشاه، بیان کرد: با وجود محدودیتهایی که در بحث بودجه وجود دارد وضعیت انبارهای هلالاحمر برای امدادرسانی در زمان حوادث مطلوب بوده و از بعد لجستیک، نیروهای امدادی، نیروهای عملیاتی، تیم درمان اضطراری و بیمارستان صحرایی که در زلزله سال ۹۶ نیز احداث و بهرهبرداری شده بود و بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت برپا شده و آماده خدمترسانی است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کرمانشاه عنوان کرد: طی امروز ۲۰ اردیبهشتماه و فردا ۲۱ اردیبهشتماه سال جاری مانور تیمهای عملیاتی در منطقه سرفیروزآباد انجام میشود که هم برای نیروهای هلالاحمر آمادگی بیشتر را برای خدمترسانی در حوادث همراه دارد و هم ویزیت رایگان و توزیع دارو در میان افراد نیازمند انجام میشود و امروز در حال اجرا بوده و فردا عملیاتی میشود.
معتمدی گفت: به دلیل آنکه ممکن است در حوادث غیرمترقبه زیرساختهای استان آسیب ببیند انبارهای هلالاحمر کرمانشاه به خارج از شهرها منتقل شده که امکان امدادرسانی و استفاده از تجهیزات را در مواقع اضطراری میسر و تسریع میبخشد و بانک امانات تجهیزات پزشکی هلالاحمر کرمانشاه که اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز به فعالیت کرد و همه شعب تابعه مجهز به اکسیژنساز، کپسول اکسیژن، تخت و ویلچر از محل جذب خیرین هستند.
وی تاکید کرد: کرمانشاه جز استانهای برتر در جذب کمک خیرین است و در سال گذشته از کمکهای خیرین و بودجه به ۶ هزار بیمار که توانایی پرداخت هزینه درمان خود را نداشتند میزان پنج میلیارد تومان و بسته به میزان نیاز از ۲۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ششصد هزار تومان پرداخت شد و هیچ بیماری به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه درمان در بیمارستانهای استان کرمانشاه گرو نماند.
معتمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در هفته هلالاحمر، افزود: با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیروهای هلالاحمر کرمانشاه با شرکت در راهپیمایی گرامیداشت عملیات بازیدراز در ۱۶ اردیبهشتماه پوشش امدادی و اسکان ۲۵ هزار نفر در بعد زمینی و هوایی انجام شد و تجلیل از خانوادههای شهدا، گلباران مزار شهدای کرمانشاه نیز برنامهریزی شده و انجام میشود.
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