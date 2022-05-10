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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۱۱

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه خبر داد؛

امدادرسانی هلال‌احمر کرمانشاه در ۱۳۴ عملیات از ابتدای سال جاری

امدادرسانی هلال‌احمر کرمانشاه در ۱۳۴ عملیات از ابتدای سال جاری

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از امدادرسانی هلال‌احمر استان در ۱۳۴ عملیات به آسیب دیدگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین معتمدی عصر سه شنبه در نشست خبری جمعیت هلال‌احمر که به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر در سالن جلسات اداره هلال‌احمر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۴ حادثه توسط نیروهای هلال‌احمر امدادرسانی شده است.

وی افزود: ۷۹ حادثه جاده‌ای، ۳۴ حادثه کوهستان، ۹ حادثه شهری، یک حادثه برف و کولاک و یازده مراجعه حضوری به پایگاه‌های هلال‌احمر از جمله حوادث امدادرسانی شده از ابتدای سال جاری تاکنون است که در آن ۳۶۳ نفر آسیب، ۸۲ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۷۶ مورد رهاسازی مصدومین تصادفی انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: ۱۶ پایگاه ثابت بین شهری، پنج پایگاه موقت، ۱۵ پایگاه شهری که متخصصان دوره دیده در آن مستقر هستند و در استان کرمانشاه وجود دارد که زمان رسیدن به محل حادثه پس از دریافت گزارش ۹ تا ۱۲ دقیقه و در شعاع ۳۰ کیلومتری بوده که تلاش بر ارتقای این زمان و تسریع خدمات‌رسانی است و همواره اولین گروه‌هایی که به محل حادثه می‌رسند نیروهای امدادی هلال‌احمر هستند.

معتمدی خاطرنشان کرد: پنج سورتی پرواز به میزان ۲۴ ساعت از ابتدای سال جاری در عملیات امداد و نجات هلال‌احمر کرمانشاه که مجهز به امداد هوایی است و جز معدود استان‌هایی بوده که آشیانه بالگرد هلال‌احمر در فرودگاه قرار دارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات اورژانس ارائه می‌شود، است که پس از دریافت گزارش توسط شماره ۱۱۲ سریعاً مجوز پرواز از تهران اخذ و اقدام به پرواز بالگرد می‌شود.

وی با اشاره به ذخایر انبارهای اداره هلال‌احمر کرمانشاه، بیان کرد: با وجود محدودیت‌هایی که در بحث بودجه وجود دارد وضعیت انبارهای هلال‌احمر برای امدادرسانی در زمان حوادث مطلوب بوده و از بعد لجستیک، نیروهای امدادی، نیروهای عملیاتی، تیم درمان اضطراری و بیمارستان صحرایی که در زلزله سال ۹۶ نیز احداث و بهره‌برداری شده بود و بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت برپا شده و آماده خدمت‌رسانی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه عنوان کرد: طی امروز ۲۰ اردیبهشت‌ماه و فردا ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری مانور تیم‌های عملیاتی در منطقه سرفیروزآباد انجام می‌شود که هم برای نیروهای هلال‌احمر آمادگی بیشتر را برای خدمت‌رسانی در حوادث همراه دارد و هم ویزیت رایگان و توزیع دارو در میان افراد نیازمند انجام می‌شود و امروز در حال اجرا بوده و فردا عملیاتی می‌شود.

معتمدی گفت: به دلیل آن‌که ممکن است در حوادث غیرمترقبه زیرساخت‌های استان آسیب ببیند انبارهای هلال‌احمر کرمانشاه به خارج از شهرها منتقل شده که امکان امدادرسانی و استفاده از تجهیزات را در مواقع اضطراری میسر و تسریع می‌بخشد و بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر کرمانشاه که اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز به فعالیت کرد و همه شعب تابعه مجهز به اکسیژن‌ساز، کپسول اکسیژن، تخت و ویلچر از محل جذب خیرین هستند.

وی تاکید کرد: کرمانشاه جز استان‌های برتر در جذب کمک خیرین است و در سال گذشته از کمک‌های خیرین و بودجه به ۶ هزار بیمار که توانایی پرداخت هزینه درمان خود را نداشتند میزان پنج میلیارد تومان و بسته به میزان نیاز از ۲۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ششصد هزار تومان پرداخت شد و هیچ بیماری به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه درمان در بیمارستان‌های استان کرمانشاه گرو نماند.

معتمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در هفته هلال‌احمر، افزود: با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیروهای هلال‌احمر کرمانشاه با شرکت در راهپیمایی گرامیداشت عملیات بازی‌دراز در ۱۶ اردیبهشت‌ماه پوشش امدادی و اسکان ۲۵ هزار نفر در بعد زمینی و هوایی انجام شد و تجلیل از خانواده‌های شهدا، گلباران مزار شهدای کرمانشاه نیز برنامه‌ریزی شده و انجام می‌شود.

کد مطلب 5486840

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