۱۵۵۰ ویژه برنامه دهه کرامت برپا می شود/ساخت بیت الرضا (ع) دربابل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده پیش ازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ۱۶ هزار نفر تاکنون در سامانه رضوی ثبت نام کردند، افزود: از این تعداد ۸۶۰ نفر خانم و مابقی مردان هستند و

با اشاره به اینکه ۴۰ خدمت محلی و مابقی تخصصی است، افزود: خادمیار می‌تواند عرصه خود را مشخص کند نظیر خادمیار سلامت، اردوی جهادی، کانون خیران، کانون اصلاح و تربیت و کانون‌های مختلف که ۱۶ هزار نفر را تشکیل می‌دهند.

وی از تشکیل ۵۴۰ کانون محلی و ۳۳۰ کانون تخصصی خبر داد و افزود: از مجموع ۱۶ هزار خادمیار تاکنون ۱۲ هزار نفر ساماندهی شدند و در حال خدمت هستند.

امامزاده با اظهار اینکه فعالیت و خدمات در دهه کرامت و دهه پایانی ماه صفر به اوج می‌رسد، افزود: رویکرد دهه کرامت به سمت شادمانی است و خادمیاران در این حوزه‌ها تلاش می‌کنند.

دبیر کانون خدمت رضوی مازندران با اشاره به خدمات برجسته خادمیاران در دوران کرونا گفت: خادمیاران خود را موظف به رفع مشکلات مردم می‌دانند و امسال دهه کرامت شرایط مناسبی برای انجام فعالیت‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه در ۲۲ شهرستان دفاتر کانون فعال و دارای برنامه هستند، به برنامه‌های دهه کرامت اشاره کرد و گفت: حضور خادمیاران در نماز جمعه، مراسم عقد نوعروسان، مراسم اهدای گل به هزار دختران دانشجو، جشن تکلیف برای دو هزار نفر، اهدای خون سه هزار خادمیار، تجلیل از ۱۰۰ نفر کار آفرین، همچنین فعالیت ۳۰ خادمیار حوزه حمل و نقل و جابجایی و هدایت مسافران از جمله برنامه‌ها است.

دبیر کانون خدمت رضوی مازندران یادآور شد: برپایی جشن کرامت در ۱۵ آسایشگاه سالمندان، ۱۵ همایش جوانان و تبیین امید به آینده، اجرای شب شعر رضوی در ۱۵ شهرستان، نمایشگاه گروه خادمیاری در ۱۵ شهرستان و در مجموع اجرای هزار و ۵۵۰ برنامه از جمله طرح‌ها است.

امامزاده یادآور شد: ۲۰۰ برنامه نیز توسط خادمیاران حرم رضوی (ع) تحت عنوان زیرسایه خورشید در استان برگزار می‌شود و پویش من دخترم را دوست دارم، عکس‌های مهربانانه پدران با دختران‬ از‬ جمله‬ طرح‬ ها‬ است.

وی‬ ادامه‬ داد: ‬ ۲۴ مورد خدمات طی‬ دو‬ ماه‬ اخیر‬ توسط‬ خادمیاران‬ انجام‬ و‬ بیش از‬ ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای آن هزینه‬ شده‬ است‬ و‬ به زودی بیت الرضا‬ (ع) ‬ در‬ زمینی‬ که‬ توسط‬ خیران‬ اهداء‬ شد‬ در‬ بابل کلنگ‬ زنی‬ می‌شود.

وی‬ افزود: ‬ همچنین‬ طی‬ سال‬ ۳۰۰‬ خانه‬ محروم‬ از‬ صفر‬ تا‬ ۱۰۰‬ در‬ استان‬ ترمیم‬ و‬ بازسازی می‌شود.