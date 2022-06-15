ششمین همایش «ادیان و صلح آفرینی در هزاره سوم» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین همایش سالانه «ادیان و صلح آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش ها» از سوی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری نهادهای علمی از کشورهای گوناگون جهان برگزار می‌شود.

مهلت فرستادن چکیده مقالات، ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱و مهلت فرستادن اصل مقالات ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ است.

رویکرد ادیان به موضوعاتی مانند گوناگونی فرهنگی، اخلاق، عرفان، رواداری برای دستیابی به صلح جهانی، رویکرد ادیان به مقوله‌های هویت، جنسیت، قومیت، فرق مذهبی، با هدف صلح آفرینی، جایگاه گفتگوی ادیان، در فرآیند دستیابی به صلح جهانی در هزاره سوم، نقش ادیان و مذاهب در کاهش منازعات و خشونت در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی، رویکرد ادیان به تبعیض، استبداد و استثمار و عقب ماندگی در جهان امروز، راهکارهای صلح آفرینانه ادیان در قبال مسائلی مانند حقوق بشر، محیط زیست، تروریسم، رسانه‌های نوین، بحران‌های خانوادگی و اجتماعی و بحران، راه‌های آموزش صلح همگانی بر پایه آموزه‌های ادیان از محورهای پیشنهادی مقالات این همایش است.

این همایش ۲۸ و ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ با دبیری آیت الله سید مصطفی محقق داماد به دور صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای ارسال مقالات به نشانی الکترونیکی دبیرخانه و وبسایت همایش https://ipsan.ir/conf1401/ مراجعه کنند.