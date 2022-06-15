میلاد بوئینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت نهاد مردمی پیشرفت و آبادانی شهرک سهرابیه و کمک بنیاد علوی تعداد ۵۵ جهیزیه به ۵۵ زوج جوان ساکن سهرابیه با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج اهدا شد.

وی ادامه داد: در این مراسم کارگاه آموزشی ویژه زوج‌های جوان برگزار و هدیه‌های نقدی و معنوی دیگری نیز به ارزش مالی ۷۰ میلیون تومان به زوج‌ها اهدا شد.

دبیر نهاد مردمی پیشرفت و آبادانی شهرک سهرابیه تصریح کرد: با همدلی و مشارکت همگانی و حضور مردم در تمامی عرصه متوان به پیشرفت و محله‌ای آباد دست یافت.

وی متذکر شد: براین اساس قرآن، نهج البلاغه، کتاب صمیمانه با عروس و داماد، جانماز و تربت کربلا، ۱۱۰ هزار تومان پول نقد و کارت خرید ۱۸ میلیون تومانی از جمله هدایایی بود که در این مراسم تقدیم زوج‌های جوان شد.