تحقق بیانیه گام دوم انقلاب محور فعالیت سازمان تبلیغات شهرضا

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رهایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب برای هماهنگی فعالیت‌های دینی در سطح کشور که در اول تیر ماه سال ۱۳۶۰ یک نهادی منسجم، مستقل و همچنان وابسته به ولایت فقیه تحت عنوان نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی تأسیس شد.

وی افزود: این سازمان برای پرداختن به امر تبلیغات دینی به فرمان امام خمینی (ره) جهت سازماندهی، هدایت نیروهای مؤمن و تشکل‌های مردمی مانند انجمن‌های اسلامی و هئیات مذهبی تشکیل شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرضا با توجه به دیگر وظایف سازمان، بیان کرد: همچنین سازما تبلیغات اسلامی به منظور احیا و اشاعه معارف و فرهنگ تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی، مقابله با تبلیغات و تهاجم فرهنگی دشمنان، رفع نیازهای فرهنگی طبقات جامعه الخصوص جوانان بخشی از وظایف سازمان تبلیغات است.

وی گفت: این نهاد از متن انقلاب متولد شد و در طول زمان‌های مختلف بر اساس اقتضائاتی که در زمان‌ها و مناسبت‌هایی مختلف در این چند ساله انقلاب پیش آمد این نهاد انجام وظیفه کرد.

رهایی با اشاره به تغییر نام این نهاد در سال ۱۳۶۸، بیان داشت: در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی بود اما در ۱۴ فروردین ماه ۱۳۶۸ به به سازمان تبلیغات اسلامی تغییر نام داد.

سازمان تبلیغات اسلامی چهار مأموریت کلی دارد

وی با اشاره به مأموریت‌های سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: سازمان تبلیغات چهار مأموریت کلی و ده‌ها برنامه زیر مجموعه آنکه این مأموریت‌ها شامل بخش فعالیت‌های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی، حمایت نرم افزاری از مساجد و ائمه جماعات و فعالیت‌های فرهنگی، اعزام مُبلغ در مناسبت‌های مختلف است.

رئیس سازمان تبلیغات شهرضا با توجه به فعالیت محوری چهارم، افزود: فعالیت چهارم سازماندهی تشکل‌های دینی که از مهمترین آنها هئیات مذهبی، مداحان اهل بیت و انجمن‌های اسلامی است.

وی بیان کرد: در دو الی سه سال گذشته مأموریت‌های دیگری هم در ذیل ادامه آن چهار فعالیت اصلی اضافه شد از جمله نهضت پیشرفت بانوان که تشکیل شد با هدف هویت بخشی بانوان و نقش جایگاه زنان در جامعه امروز، شکل گیری الگوی اسلامی و ایرانی چرا که بانوان هم نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کردند.

رهایی با توجه به طرح دیگر اجرا شده در شهرضا به نام حرف آورد، اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج و توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی بانوان در تمامی سنین و مشاغل جهت استفاده از ظرفیت فضای مجازی اجرا شد که ویدئو هایی با موضوعات مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد که سپس با توجه به محتوا و تأثیر گذاری داوری می‌شد.

وی باتوجه به دیگر برنامه اجرا شده در شهرستان شهرضا، گفت: در ایام محرم طرحی با عنوان قیام کربلا جهت تربیت نسل حسینی پیگیری و اجرا می‌شد.

اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن توسط سازمان تبلیغات شهرضا

رئیس سازمان تبلیغات شهرضا افزود: فعالیت‌های دیگر سازمان اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم که با مدرک تخصصی حفظ در سطح کشوری با هماهنگی وزارت علوم سال‌ها است که اجرا می‌شود، مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به حافظان قرآن طبق یک روندی در سازمان تبلیغات اسلامی شهرضا هر ساله برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در سال جاری انتخابات شورای هیأت محترم مذهبی دوره ششم را در شهرستان داشتیم همچنین فعالیت بسیار عالی دو دبیرستان معارف اسلامی صدرا دخترانه و پسرانه که حدود ۱۳ ساله که در شهرضا تأسیس شده با نمودهای بسیار خوبی که دانش آموزان داشتند.

رهایی با اشاره به مسابقات ماه مبارک رمضان در شهرضا، گفت: مسابقات ماه رمضان با عنوان نوای ملکوت برای کارمند ادارات شهرستان در سه سطح روخوانی، ترتیل و تحقیق قرآن کریم همچنین طرح با قرآن در خانه برگزار شد

وی بیان داشت: امسال با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با نوجوان و قرآن یک جلسه تخصصی جز خوانی و قرائت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان ویژه نوجوان در مسجد صدری نیز برگزار شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرضا عنوان کرد: با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری در بحث جهاد تبیین دارند هم اکنون در شهرضا با جدیت در حال پیگیری است که جهت مبارزه با جنگ رسانه‌ای دشمن در حال فعالیت است.