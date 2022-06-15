امیدوارم که بر روی تمام صنایع دریایی کشورمان، «ساخت ایران» هک شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی عصر چهارشنبه در ادامه حضور در کیش، از مرکز نوآوری این جزیره بازدید و در دیدار با محمدرضا نظری رییس این مرکز گفت: به خود افتخار میکنیم که اینچنین مرکز علمی و فناوری، در نگین خلیج فارس، وجود دارد.

فرمانده نداجا، در این دیدار از پیشرفت های این نیروی دریایی راهبردی ارتش در حوزه جهاد خودکفایی گفت و از افتتاح یک مرکز فناوری جدید، در پایگاه دریایی بوشهر خبر داد.

دریادار شهرام ایرانی، ارتباط موثر مراکز نوآوری و شرکتهای دانش بنیان با نیروی دریایی راهبردی ارتش را در سطوح بالا ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: با توسعه شرکت های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت توان بالای علمی جوانان ایرانی، بزرودی شاهد آن باشیم که بر روی تمام صنایع دریایی کشورمان، «ساخت ایران» هک شود.

دریادار ایرانی با اشاره به تجهیزات محوری نیروی دریایی راهبردی، تولید، توسعه و نگهداری از تجهیزات رزمی و دفاعی در نداجا را عجین شده با کار جهادی کارکنان و دانشمندان غیور این نیرو توصیف کرد و افزود: هرکجا که به جوانان ایرانی تکیه کردیم، پیروز و سربلند از میدان بیرون آمدیم.

در این دیدار، دکتر محمدرضا نظری رئیس مرکز نوآوری کیش با ابراز خرسندی از حضور فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در این مرکز فناوری و تحقیقاتی، از توانمندی های نیروی دریایی راهبردی ارتش گفت و تصریح کرد: امروز نیروی دریایی راهبردی ارتش، در حوزه ساخت و نگهداری تجهیزات سطحی، زیر سطحی و راداری حرف ها برای گفتن دارد.