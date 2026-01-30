۵ نفر در تصادفات مرگبار این هفته پایتخت جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ اسماعیل احسانپور رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در توضیح این حوادث، در هفته‌ای که گذشت گفت: اولین حادثه روز جمعه ۳ بهمن ماه ساعت ۱۴:۱۰ در خیابان ایثارگران به سمت بزرگراه یادگار امام (ره) اتفاق افتاد.

وی افزود:در این تصادف راننده یک دستگاه کامیون میکسر به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ابتدا با گاردریل و جدول رمپ خروجی خیابان ایثارگران به بزرگراه یادگار امام (ره) برخورد کرده و سپس به صورت مورب وارد بزرگراه مذکور شده و بعد از برخورد با گاردریل، درختهای فضای سبز و پایه‌های روشنایی رفیوژ میانی بزرگراه برخورد کرده و ضمن عبور از آنها، در لاین مخالف واژگون می‌شود که در اثر این حادثه سرنشین کامیون (خانومی ۲۰ ساله) در اثر شدت ضربه در دم جان خود را از دست داده و راننده‌ی کامیون به شدت مجروح می‌گردد.

انحراف موتورسیکلت به علت عدم رعایت فاصله عرضی و برخورد آن با تریلی کشنده

سرهنگ احسانپور گفت: حادثه دوم در روز یکشنبه ۵ بهمن ماه حوالی ساعت ۱۰:۲۴ در بزرگراه امام علی (ع) روبروی ایستگاه BRT گلشن دوست به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: در این تصادف راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم رعایت فاصله عرضی، با پهلوی چپ - عقب یک دستگاه تریلی کشنده برخورد می‌کند؛ متاسفانه بعد از برخورد، موتورسیکلت واژگون شده و راننده و ترک‌نشین آن هر دو به زیر چرخ‎‌های تریلی کشنده افتاده که در اثر شدت ضربه و جراحات وارده هر دو در دم جان خود را از دست دادند.

سرهنگ احسانپور در ادامه افزود: در روز چهارشنبه مورخ ۸ بهمن ماه ، ۲ فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر تهران رخ داده بدین ترتیب که:

توقف ناایمن راننده سواری پژو و همزمان عدم توجه به جلو راننده موتورسیکلت در بزرگراه حادثه مرگبار آفرید

وی مطرح کرد: حادثه ای حوالی ساعت ۱۶:۳۰ درمسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم، بعد از پل شهید ستاری نبش خیابان اباذر رخ داده است.

سرهنگ احسانپور مطرح کرد: در این سانحه، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو با قسمت عقب چپ یک دستگاه سواری پژو پارس که به صورت ناایمن راننده آن در سطح سواره‌ رو بزرگراه متوقف شده بود، برخورد می‌کند؛ متأسفانه بر اثر شدت حادثه، راننده موتورسیکلت در دم جان خود را از دست داد.

عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه جان راننده موتورسیکلت را گرفت

وی اظهار کرد:حادثه ای روز چهارشنبه در ساعت ۲۳:۰۴ در محدوده خیابان خاوران به سمت غرب قبل از دوربرگردان ابوذر اتفاق افتاد.

وی گفت: در این سانحه، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ابتدا با جداول حاشیه مسیر برخورد کرده و سپس واژگون شده که در همین حین یک دستگاه کامیون با راکب برخورد کرده و موتورسوار بر اثر شدت صدمات وارده در دم جان می‌دهد.

در پایان، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی گفت: طبق ماده ۱۵۹ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، هرگونه توقف کوتاه یا طولانی وسایل‌ نقلیه در خط‌های عبور یا مسیر وسایل نقلیه ممنوع است. رانندگان وسایل ‌نقلیه در صورت توقف اضطراری که امکان انتقال وسیله‌ نقلیه به بیرون خط و یا مسیر عبوری وجود نداشته باشد، موظفند با نصب علایم، از فاصله ۷۰ متری رانندگان وسایل ‌نقلیه دیگر و پیادگان را آگاه نمایند؛ لذا از همه رانندگان می‌خواهیم ضمن تمرکز کامل به جلو و اطراف در هنگام رانندگی، در حاشیه بزرگراه و محل‌های ناایمن توقف نکنند زیرا در صورت وقوع تصادف و برخورد سایر وسایل نقلیه با خودروی متوقف آنان، به میزان ۵۰ درصد سهم تقصیر دریافت خواهند کرد.