خراسان شمالی آماده تجارت با کشور بنگلادش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر شنبه در دیدار سفیر بنگلادش در ایران که در محل استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی آمادگی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را دارد.

استاندار خراسان شمالی اشاره‌ای به سابقه دیرینه ایران و بنگلادش داشت و گفت: خراسان شمالی نیز در بخش‌های دانشگاهی، بهداشت، محیط زیست و گردشگری می‌تواند موجبات تبادل خوب بین استان و بنگلادش را فراهم آورد.

وی با اشاره ارتباطات دو کشور در زمینه عمرانی، ساختمان و پل سازی، افزود: متخصصان خراسان شمالی می‌توانند خدمات خود را در کشور بنگلادش ارائه دهند.

حسین نژاد به ظرفیت بالقوه کشور بنگلادش در حوزه نساجی اشاره داشت و تصریح کرد: امیدوارم بسترهای لازم سرمایه گذاری در بخش تولید پارچه مشکی و چادر برای استان از سوی این کشور فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی یکی از ویژگی‌های بالقوه استان را داشتن امنیت بالا و وجود نیروهای متخصص دانست و گفت: این استان آمادگی لازم برای هر نوع سرمایه گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی دارد.

حسین نژاد دیگر ظرفیت بالقوه خراسان شمالی را گمرگ هوایی جهت صادرات محصولات و استعداد ویژه در بخش‌های صنعت، دارو، معادن و گیاهان دارویی عنوان کرد.