به گزارش خبرنگار مهر، خداداد کاشفی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان فردیس که با حضور جمعی از مدیران ادارات و مواکب شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه در پیاده‌روی اربعین باید پذیرایی و ارائه خدمات به شکلی باشد که هویت ایرانی خدشه‌دار نشود، اظهار کرد: باید آسیب‌های سفر پیاده‌روی اربعین سال قبل توسط کمیته‌های مربوطه احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه ستاد اربعین شهرستانی در راستای بررسی وضعیت راهپیمایی موکب‌ها با مرکز ارتباط برقرار کند، اضافه کرد: در این میان می‌توانیم نیازمندی‌های خود را بررسی کنیم.

فرماندار فردیس با بیان اینکه اگر سال گذشته ۳۵۰۰ زائر از شهرستان فردیس اعزام شده است امسال باید برای اعزام دو برابر هدف‌گذاری کنیم، یادآور شد: کمیته‌های تخصصی در شهر راه‌اندازی شود تا بتوان شرایط اسکان و بازگشت بر اساس روال خود انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه شرایط اتوبوس‌ها برای بازگشت زائرین از مرز باید بررسی شود تا مشکلی مسافران را دچار چالش نکند، یادآور شد: حوزه‌های فرهنگی، امنیتی، پشتیبانی، ترابری و… مستقل بررسی و هماهنگ شود، در این خصوص می‌توان هماهنگی لازم را به عمل آورد تا در کشور عراق نیز برای زائران خدمات دریافت کنیم.

کاشفی با تأکید بر اینکه مسئولان امر باید در این آئین حضور پیدا کنند تا نقاط ضعف و قوت مواکب و مسیر بررسی میدانی شود، متذکر شد: با برنامه ریزی منسجم می‌توانیم رضایت زائران اربعین حسینی را کسب کنیم.