امید آفرینی مطالبه رهبری است/ حرکت برخی افراد در خط دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفی نیا در خطبههای نمازجمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحبالزمان (عج) این شهر با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف آب و همچنین رسالتهای رسانهها در زمینه فرهنگ سازی این حوزه، تاکید کرد: ما در بازه خشکسالی هستیم و امسال نیز بدتر از سالهای قبل خشکسالی و کم آبی و کم بارانی را شاهد هستیم و لذا تاکید مسئولان صرفهجویی در حوزه مصرف آب است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع عشایر، افزود: همانطور که معظمله فرمودند، عشایر همیشه در کنار نهضت و انقلاب بوده و شهدای بزرگی را تقدیم کردهاند بسیاری دشمنان میخواستند که دورههای مختلف عشایر را برای تجزیه طلبی تحریک کنند تا از نظام و حاکمیت دینی جدا شوند اما این قشر به سینه نامحرمان و بدخواهان دست رد زدهاند.
اهمیت امید آفرینی
امام جمعه آرادان ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید کردند، مهمترین وظیفهای که شهدا بر عهده ما قرار دادهاند، امید آفرینی است لذا هر کسی که مردم را ناامید میکند و القا میکند که کشور به بن بست رسیده و دولت و مسئولان نظام برای پیشبرد نظام برنامه ندارد، چه بخواهند و چه نخواهند در خط دشمنان حرکت میکنند.
شریفی نیا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها درباره امید آفرینی تاکید کردهاند، گفت: باید امید را در بین مردم ترویج کرد ما باید بپذیریم که امروز مشکلات اقتصادی در کل دنیا وجود دارد و همه جا مشکلات کم آبی، گرانی، محصولات کشاورزی، گرانی سوخت و انرژی و… است و حتی در آمریکا و انگلستان مردم در شهرها راهپیمایی میکنند که قیمت سوخت و انرژی به خصوص بنزین سر به فلک کشیده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه اطلاع رسانی در زمینه طرح عادلانه کردن یارانهها ضعیف است، تاکید کرد: کارشناسان اعلام کردهاند که به اندازه بودجه دو نیم سال کشور، در دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود و دولت سیزدهم در حال پرداخت آن است و لذا در دولت کار شده و تلاش صورت میگیرد هر چند اجرای هدفمند سازی یارانهها تبعات و مشکلاتی هم دارد اما قطعاً در بلندمدت به نفع محرومان تمام خواهد شد و لذا همه مردم هوشیارانه در این زمینه عمل کردهاند.
دولت در حال کار و تلاش است
امام جمعه آرادان با بیان اینکه بسیاری از دشمنان نظام و ضد انقلاب داخلی و منافقان تلاش کردند که مردم را به بهانه گرانی اجناس و سوخت به خیابانها بکشانند اما مردم هوشیار هستند و تلاشهای دولت را میبینند، افزود: دولت میتوانست طرح عادلانه سازی یارانهها را در ماههای آخر انجام دهد اما دولت سیزدهم آمده است تا کار کند و شاهد هستیم که هر هفته رئیس جمهور در یک استان به مشکلات رسیدگی میکند.
شریفی نیا با بیان اینکه دولت میتوانست از بانک مرکزی استقراض و نسبت به چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند اما این دولت دولتی نیست که بخواهند ریاکاری کند، ابراز کرد: دولت رئیسی خالصانه تلاش و کار میکند و میخواهند عمیقاً مشکلات ساختاری اقتصادی کشور را تا حد ممکن انجام دهد و مشکلات را حل کند لیکن همه باید به دولت کمک کنیم گرچه میدانیم که مشکلات برای مردم وجود دارد و اقلام نیز گران شده است امیدواریم که دولت بتواند یارانهها را ادامه دهد و به خصوص برای قشر ضعیف یارانهها را افزایش دهد تا مشکلات کمتر شود.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهید بهشتی و سالروز قوه قضائیه، گفت: دستگاه قضائی باید اطاله دادرسی را کاهش دهد و مردم نباید برای یک پرونده مدتها منتظر بمانند و در راهروهای دادگستری سرگردان شوند، لذا باید دستگاه قضائی سعی کند تا کار مردم را تسهیل کنند تا معطل نشوند.
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