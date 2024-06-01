نامزدهای نهایی جوایز اورول ۲۰۲۴ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، جوایز اورول این گفته جورج اورول را سرلوحه خود دارد: «آنچه بیش از هر چیز میخواستم انجام دهم این است که نوشتن سیاسی را به یک هنر تبدیل کنم» و با هدف تشویق به نوشتن و خوب فکر کردن درباره سیاست اهدا میشود.
به اینترتیب برندگان این جایزه باید در تلاش باشند با جاهطلبی خود اورول «برای تبدیل کردن نوشتار سیاسی به هنر» تلاش کنند و نوشتههای آنها باید از نظر سبک و محتوا از برتری یکسانی هم از نظر سیاسی و هم هنرمندانه بودن، برخوردار باشند.
در حالی که هر سال داوران جداگانهای برای اهدای این جوایز تعیین میشود، پیتر فرانکوپان، رییس داوران بخش کتاب سیاسی ۲۰۲۴ گفت: ما خوش شانس بودیم که طیف شگفتانگیزی از کتابها را برای اهدای جایزه امسال خواندیم. این کتابها مجموعه وسیعی از موضوعها را پوشش میدهد که در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است طنین انداز میشوند. بسیاری از کتابهایی که برای فهرست کوتاه انتخاب شدهاند به یقین در آینده به کتابهای کلاسیک مدرن تبدیل و نه تنها امسال خوانده میشوند، بلکه در آینده نیز خوانده خواهند شد و ما مفتخریم که این ۹ کتاب را در فهرست نهایی خود داریم:
«حوا» اثر کت بوهانون
«تله آشیل» اثر استیو کول
«هیتلر، استالین، مامان و بابا» اثر دانیل فینکلشتاین
«پیک نیک» اثر متیو لونگو
«کنش های انقلابی» اثر جیسون اوکوندای
«زندانیها» نوشته آلپا شاه
«ما برای تغییر جهان آزاد هستیم» نوشته لیندزی استونبریج
«یک روز از زندگی عابد سلاما» اثر ناتان ترال
«دشمنان ما ناپدید خواهند شد» نوشته یاروسلاو تروفیموف
الکساندرا هریس، رییس هیات داوران بخش جایزه اورول برای داستانهای سیاسی نیز گفت کتابهای منتخب با تاریخ معاصر دست و پنجه نرم میکنند و ذرهبین و تلسکوپ بررسی ارایه میکنند و افزود: هر یک از این آثار گواهی بر قدرت تخیل و هنر صبورانه در دوران پیچیده ماست.
نامزدها عبارتند از:
«اقیانوس در هم میپیچد» نوشته مرل کالینز
«جیمز» اثر پرسیوال اورت
«اوربیتال» نوشته سامانتا هاروی
«دوستان من» اثر هشام مطر
«شکستهای معمولی انسانی» اثر مگان نولان
«جاده کالدونین» نوشته اندرو اوهاگان
«آینده آینده» اثر آدام ترلول
«خاموشیها» نوشته جاستین تورس
جایزه اورول همچنین نامزدهای خود را برای روزنامه نگاری سیاسی معرفی کرد و جنین گیبسون، رییس داوران با تاکید بر اهدای جایزه به روزنامهنگارانی که حقیقت را دنبال میکنند و همانطور که اورول میخواست سرسخت و متعهد هستند، گفت: نویسندگانی نامزد شدهاند که با سبک، دقت و فوریت به موضوعهای مهم میپردازند.
نامزدهای بخش روزنامه نگاری عبارتند از:
هایدی بلیک، نیویورکر
آنتونیا کندی، فایننشال تایمز
سوفی المهیرست، گاردین، اکونومیست
جیمز میک، نقد کتاب لندن
نیکلاس پلهام، مجله ۱۸۴۳
دیوید پیلینگ، فایننشال تایمز
کاویتا پوری با آنت آدیان، سرویس جهانی بیبیسی
دنیل دی سیمون، بی بی سی نیوز
وندل استیونسون، مجله ۱۸۴۳
پدی اوکانل، رییس داوران جایزه اورول برای گزارش بی خانمانی هم گفت: این بریتانیا است. شما ما را بهطور جمعی به خیابانها و محل اقامتهای نامطمئن، موقت و اغلب غیراستاندارد بردید. ۸ فینالیست ما هنرمندانه و ماهرانه داستانهای انسانی را به تصویر کشیدند و همه دیده شدهاند. اکنون، این به ما بستگی دارد که مطمئن شویم صدای شما شنیده می شود.
نامزدهای این بخش عبارتند از:
هالی بنکرافت، از ایندیپندنت
کاترین هی، دبی کاتبرت، کارل براون، دیوید وینتر و استوارت پاتس، از صداهای ناشنیده
دانیل هویت با ایموژن بارر و ماریا کوپر، از آیتیوی نیوز
هانا سیلوا، یک والد مجرد شکار آپارتمانی، یونیورسال کردیت
ویکی اسپرات، آی پیپر
لیام تورپ، لیورپول اکو
دیوید تووی، آرتز اند هوملس اینترنشنال
کواجو توانبوآ، دیلی میرر و اینستاگرام
جایزه اورول بخش گزارش بیخانمانی سال ۲۰۲۳ با مشارکت مرکز بیخانمانی راهاندازی شد و هنر داستانسرایی مبتنی بر شواهد، تحقیق دقیق، و گزارشدهی نوآورانه را تجلیل میکند و در تلاش است تا به تقویت طیف گزارشدهی از بیخانمانی در همه اشکال آن و کشف این معضل بپردازد.
اسامی برندگان هر بخش در مراسم اهدای جوایز در ۲۷ ژوئن (۷ تیر) اعلام خواهد شد.
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