به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اصغری در آئین اختتامیه همایش توانمندسازی مدیران بسیج مهندسین صنعت و معدن منطقه‌ای که ظهر شنبه در دو مکان شهرک صنعتی بزرگ شیراز و پارک علم و فناوری استان فارس برگزار شد ابتدا ضمن تاکید بر نگاه حمایتی و ویژه فرمانده سپاه فجر فارس و مجموعه سپاه به حوزه صنعت و معدن گفت: دو طرح صنعت‌یار و معدن‌یار با همدلی بخش‌های مختلف توانستند واحدهای صنعتی و معدنی زیادی را احیا کنند که جای قدردانی دارد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور خاطرنشان کرد: موفقیت‌های این نهاد، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان را بر آن داشت که مأموریت‌های بیشتری را به آن بسپارد.

قوانین حمایت از تولید کننده باید اصلاح شود

در ادامه سرهنگ قاسم علیپور معاون هماهنگ کننده سپاه فجر فارس نیز با بیان اینکه یکی از موانع اصلی صنعت و معدن قوانین دست‌وپاگیری است که سبب اختلال در حوزه تولید و کارآفرینی می‌شود گفت: تنها مجلس با اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‌تواند این نقیصه را رفع کند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی و معدنی می‌توانند روی کمک کلینیک صنعت و معدن برای حل مشکلات و مسائل خود حساب کنند افزود: حمایت واقعی از بخش تولید و کمک به صادرات بومی و برگزاری رویدادهای مختلف در دستور کار این نهاد قرار دارد.

با موازی‌کاری هیچ کاری پیش نمی‌رود

سرهنگ امیر جاهدی، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در امور اقشار نیز با اشاره به اینکه در قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا راه‌هایی برای جلوگیری از موازی کار وجود دارد گفت: در این زمینه حاضر به یاری رساندن به دیگر واحدها هستیم.

وی همدلی و وحدتی که در استان فارس وجود دارد و حضور نمایندگان دستگاه‌ها و ادارات مختلف در جلسات را عامل اصلی موفقیت فارس در عارضه‌یابی و پایش واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل دانست و گفت: رفع موانع از بسیاری واحدها و آماده فعالیت کردن برخی واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل و بازگرداندن آنها به چرخه تولید از جمله اقدامات سپاه در تحقق شعار سال است و برای صحت این ادعا حاضریم برای بازدید از تک تک واحدهای احیا شده تور بگذاریم.

حسین پناهی، رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس نیز با اشاره به اینکه شیراز برای دومین سال پی در پی میزبان مدیران بسیج مهندسین صنعت و معدن منطقه‌ای است؛ گفت: مدیران بسیج مهندسین صنعت و معدن، مدیران کلینیک صنعت و معدن و مدیران تخصصی حوزه صنعت و مشاورین صنعتی در شیراز به همراه مسؤولان استانی از حاضران در این همایش بودند که در شهرک صنعتی بزرگ شیراز و پارک علم و فناوری استان فارس برگزار شد.