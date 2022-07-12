دستگیری ۵ نفر از اوباش نظرآباد

فرج‌الله اسدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور چند نفر از اوباش در برخی پارک‌های نظرآباد که اقدام به عربده‌کشی، قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت برای مردم می‌کردند، دستگیری این افراد به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی بیان کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی - پلیسی و هماهنگی با مقام قضائی، محل اختفای این افراد در شهرستان نظرآباد شناسایی و هر پنج نفر از آنها دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد با اشاره به کشف تعدادی سلاح سرد از مخفیگاه متهمان تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

وی با هشدار به افرادی که اقدام به قدرت‌نمایی و وحشت‌آفرینی می‌کنند، متذکر شد: تمامی فعالیت‌ها و اقدامات افراد شرور و اراذل و اوباش چه در فضای مجازی و چه فضای حقیقی به صورت کامل رصد می‌شود و در صورت ارتکاب هرگونه تخلف و جرم علیه امنیت و آرامش مردم، پلیس در چارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت با آنها برخورد می‌کند.