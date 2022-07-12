راهپیمایی بانوان لامردی در حمایت از عفاف و حجاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه جمعی از بانوان لامردی با حضوری پرشور و طی اجتماع چندصد نفری از حسینیه آیت الله حاج سیدیحیی علوی تا میدان امام (ره) در قالب پویش حجاب با در دست داشتن شعارهایی برگرفته از وصیت نامه شهدا و احادیث پیرامون موضوع حجاب و عفاف این مهم را یک مطالبه عمومی دانسته و بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های اسلامی به عنوان تنها راه مؤثر برای صیانت جامعه از آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.

مردم با حضورشان در این تجمع بار دیگر نشان دادند در مقابل تبلیغات شوم و مسموم دشمنان و جریان نفوذ علیه حجاب و سلامت اجتماعی جامعه، خواهان رفتاری عفیفانه ترویج و پاسداشت این موضوع بنیادی در سطح جامعه هستند.

در این مراسم حجت الاسلام علی صفری امام جمعه بخش اشکنان اظهار کرد: حجاب و پوشش، محفوظ ماندن شخصیت زن و جامعه زنان است که دشمن به دنبال از بین بردن شخصیت جامعه زنان ایرانی است.

وی گفت: حجاب مظلوم واقع شده است و به شدت نیز بی رحمانه و غیرمنصفانه مورد هجوم افکار بیمار و مریض و مسموم قرار گرفته است.

او افزود: شاید هیچ زمانی حجاب و عفاف اینقدر مورد تهاجم افکار پلید و بیمار واقع نشده باشد، لذا خواهران باحجاب، زنان و دختران ارزشی جامعه برای حفظ و قداست خانواده و حجاب، استحکام ارزش‌ها وموازین اسلام خیلی قوی‌تر و میدانی تر از این فریضه مظلوم دفاع کنند.

امام جمعه اشکنان تصریح کرد: اهمیت ومشروعیت حجاب بر کسی پوشیده نیست زیرا حجاب سابقه دیرینه ای دارد و این یک پوشش همزاد بشری است، و بحث پوشش و حجاب نیز قبل از اسلام مطرح بوده است و این چیزی نیست که این فریضه واجب و دینی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: پوشش عفاف و حجاب از آغاز خلقت تا به امروز سابقه داشته است.

حجت الاسلام صفری گفت: توجه و اهمیت دادن به ارزش‌ها و رسیدن به کمالات یک اصل فطری است و مسأله عنایت به حجاب و پوشش، نیز همانند حق گرایی انسان و عدالت خواهی است و این یک اصل فطری است.

سخنران مراسم عفاف و حجاب لامرد با بیان این مطلب که دشمن برای بی حجاب کردن و متلاشی کردن جامعه دینی وفرهنگی ما با برنامه حرکت می‌کند، اظهار کرد: پوشش، موجب شخصیت زن است و دشمن به دنبال از بین بردن شخصیت زنان جوامع ما است.

امام جمعه اشکنان با اشاره به اینکه در جوامع غربی فساد و فحشاء وجود دارد و دشمن به دنبال آن است که همین فحشاء را در جوامع شرقی مخصوصاً جوامع دینی ما رواج دهد، تصریح کرد: دشمنان چیزی را که برای متلاشی کردن نظام و فرهنگ شما می‌دانند مؤثر است را انجام می‌دهند.

او گفت: رعایت حجاب و عفاف بالاترین و بافضیلت ترین عبادت است و یک زن پاکدامن می‌تواند یک خانواده را به خوبی حفظ کند.

وی با بیان این نکته که دشمن و غرب از مکتب سیدالشهدا (ع) شکست خورده است اظهار کرد: با تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی که وجود دارد مستکبرین عالم از دست ملت شریف ایران شکست خورده اند و امروز نیز به دنبال رواج ابتذال فرهنگی هستند.

در پایان این تجمع همچنین با قرائت بیانیه ای انجام وظایف مسئولان فرهنگی و اجرایی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مطالبه شد.