به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر پنجشنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از طرحهای قابل افتتاح شهرستان شازند اظهار کرد: در سطح استان مرکزی یک‌هزار و ۳۷۲ پروژه با اعتباری معادل ۴۸۰ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و از این حیث رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

استاندار مرکزی توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۳۰ زمین چمن مصنوعی در استان احداث شده و در دهه فجر امسال نیز ۱۴ زمین دیگر به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی هفت زمین جدید آغاز شده است.

زندیه وکیلی با اشاره به اقدامات بنیاد مستضعفان و علوی در حوزه اشتغال افزود: اجرای برنامه‌های حمایتی این نهادها زمینه ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی در استان مرکزی را فراهم کرده که بخشی از آن در شهرستان شازند محقق شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به ارتقای شاخص‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی گفت: افزایش امید به زندگی از حدود ۵۴ سال به ۷۵ سال، گسترش خدمات بهداشتی و آموزشی و ارتقای سطح تحصیلات در مناطق روستایی از جمله دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌رود.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه این طرح‌ها با الگوی مشارکتی و تعامل و هم‌افزایی دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی اجرا می‌شود، گفت: توسعه فضاهای ورزشی علاوه بر ارتقای نشاط اجتماعی، بستر شناسایی و پرورش استعدادهای جوانان روستایی را فراهم می‌کند.

وی افزود: همزمان با دهه فجر، ۲۰۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال در شهرستان شازند افتتاح شده که برای بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

۱۳۰ پروژه عمرانی در دهیاری‌ها مرکزی افتتاح شد

با اعتباری بالغ بر ۱,۳۲۰ میلیارد ریال در دهیاری‌های شهرستان اجرا شدفرماندار شازند نیز در این آیین گفت: در بخش قره‌کهریز ۳۱ پروژه با اعتباری معادل ۲۶۰ میلیارد ریال، در بخش مرکزی ۳۳ پروژه با ۳۷۰ میلیارد ریال، در بخش زالیان ۲۶ پروژه با ۴۲۰ میلیارد ریال، در بخش سربند ۳۴ پروژه با ۲۰۰ میلیارد ریال و در شهر مهاجران ۶ پروژه با ۶۵ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

حجت‌اله نصیری افزود:از هفته دولت تاکنون ۱۳۰ پروژه عمرانی در دهیاری‌های شهرستان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۲۰ ۱ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

فرماندار شازند افزود: پروژه‌های اجرا شده شامل زیرسازی و آسفالت معابر، طرح‌های انرژی خورشیدی در مقیاس کوچک و سایر طرح‌های خدماتی و زیربنایی است که بخشی از آن‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط عملیاتی شده است.

نصیری همچنین به فعال شدن پروژه نیمه‌تمام آموزشی در یکی از روستاهای شهرستان اشاره کرد و افزود: این طرح که چند سال متوقف شده بود، با پیگیری‌های انجام شده فعال شده و طبق وعده، برای سال تحصیلی آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

ادای احترام به شهدای گلگون کفن مهاجران ، دیدار با مادر شهید، افتتاح مدرسه ۶ کلاسه شهدای پالایشگاه در روستای سرسختی سفلی، افتتاح واحد تولید درب و پنجره شازند، افتتاح پایگاه اورژانس شهری ۱۱۵ و پد بالگرد اورژانس هوایی در شهر مهاجران از جمله برنامه های استاندار مرکزی بود.