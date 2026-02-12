به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، عصر پنجشنبه در شورای اداری که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با بیان اینکه مردم نجیب و صبور گلستان سال‌هاست در کنار نظام ایستاده‌اند، اظهار کرد: این استان از بیکاری و کم‌برخورداری زیرساختی گرفته تا بحران آب، فرسایش منابع طبیعی و ضعف صنایع تبدیلی، با مصائبی دست‌به‌گریبان است، اما امروز بیش از هر زمان چشم‌انتظار تصمیمات مؤثر و اقدامات ملموس است.

استاندار گلستان به دستاوردهای دولت در این استان اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در دهه فجر امسال، گلستان از حیث تعداد پروژه‌ها با توجه به جمعیت، در رتبه پنجم کشور قرار گرفته است.

طهماسبی ادامه داد: شاهد افزایش ۱۶۸ درصدی اعتبارات و ۳۳ درصدی تعداد پروژه‌های دهه فجر ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته هستیم.

وی اظهار کرد: در سال جاری، ۷۱ پروژه با اعتبار ۳۰ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده و در دهه فجر امسال نیز ۱۵۴ پروژه با اعتبار ۱۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده یا کلنگ‌زنی شده است.

طهماسبی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه عمرانی گفت: در دهه فجر انقلاب اسلامی، بهسازی و روکش آسفالت ۶۶۸ کیلومتر راه با اعتبار ۱۹۱ میلیارد تومان، رفع اصلاح و ایمن‌سازی ۹۱ نقطه حادثه‌خیز، احداث و توسعه ۱۳۷ کیلومتر راه‌های روستایی با اعتبار ۵۶۰ میلیارد تومان و روشنایی ۴۴۵ کیلومتر از جاده‌های استان با اعتبار ۹۳ میلیارد تومان انجام شده است.

استاندار گلستان به حوزه مسکن نیز اشاره کرد و افزود: ۶ هزار و ۴۰۲ واحد مسکونی و پنج هزار واحد مسکن شهری به بهره‌برداری رسیده است.

وی از تغییر کاربری هزار و ۴۰۰ هکتار برای ساخت شهر جدید ، تغییر کاربری ۱۹۸ هکتار اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت و واگذاری ۷۰۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به بحران آب در گلستان، اظهار داشت: ۹۵ درصد منابع آب استان از دل زمین استحصال می‌شود و متأسفانه گلستان بالاترین نرخ فرونشست زمین در کشور را دارد که می‌تواند یک فاجعه باشد.

وی گفت: دو هدف اصلی در حوزه آب دنبال می‌شود؛ تکمیل طرح سد نرماب که در ۱۵ سال گذشته هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و در یک سال گذشته دولت چهاردهم هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر تخصیص داده است.

طهماسبی ادامه داد: برای تأمین آب شرب غرب استان، مرکز گرگان و آق‌قلا، مجوز آب‌شیرین‌کن گرفته شده است. این مجوز با پیگیری‌های مجمع نمایندگان و وزیر نیرو صادر شده و امیدواریم با توجه به سفر اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان، این مهم هرچه سریع‌تر محقق شود.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برق استان پرداخت و گفت: پیک مصرف برق استان در تابستان هزار و ۸۵۰ مگاوات است و بخشی از ناترازی‌ها از طریق ترکمنستان، شاهرود، سمنان، نکا و خراسان رضوی تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مصرف برق گلستان در بخش خانگی و تنها ۱۰ درصد در صنعت است، افزود: این مسئله باعث شده بود تا ۸۰ درصد صنایع برای شروع فعالیت ممنوع شوند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به شعار دولت در حوزه انرژی‌های نو، امروز با دستور رئیس‌جمهور ۳۳ مگاوات برق خورشیدی به مدار وارد شد و امیدواریم این رقم به ۱۰۰ مگاوات افزایش یابد تا موانع صنعت برداشته شود.

وی به افزایش بودجه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: بودجه روستایی استان در سال ۱۴۰۳، ۳۴۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین ۲.۸ همت تومان به حساب شهرداری‌های استان واریز شده است.

استاندار با اشاره به پایین بودن سرانه ناخالص ملی استان که نصف میانگین کشوری است، بر لزوم توجه به کشاورزی و حل مشکلات ناشی از خشکسالی تأکید کرد.