به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: مردم با حضور خود نشان دادند که در همه مسائل اعتقادی، اجتماعی و سیاسی آگاه و پای کار هستند، اما اگر هنری داریم باید در حوزه اقتصاد به کار بگیریم تا حال مردم بهتر شود.

وی با اشاره به زمان جدایی استان گلستان از مازندران افزود: ۲۷ سال پیش از استان مازندران جدا شدیم و هدف از این جدایی، بهبود توسعه، معیشت و اشتغال مردم بود، اما متأسفانه شرایط گلستان روزبه‌روز بدتر شده است.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس با بیان اینکه مردم گلستان مردمی زحمتکش و مولد هستند که دین خود را نسبت به کشور ادا می‌کنند، گفت: استان گلستان صرفاً تولیدکننده است و منابع خود را در اختیار کشور قرار می‌دهد، اما در قبال آن سهم متناسبی دریافت نمی‌کند. با ادامه این روند، شرایط استان روزبه‌روز سخت‌تر خواهد شد.

قائم‌مقام با انتقاد از قوانین حاکم بر استان تصریح کرد: قوانین حاکم بر گلستان خود به مانعی برای پیشرفت تبدیل شده‌اند. وی با مقایسه وضعیت گلستان با استان‌های همجوار اظهار کرد: در برخی استان‌های همجوار، قانون را تا مرز انعطاف و حتی شکستن پیش بردند و شرایط بهتری برای توسعه فراهم کردند، اما گلستان به مهد رعایت سخت‌گیرانه قانون تبدیل شده و همین مسئله برای ما فقر به همراه داشته است.

نماینده مردم رامیان ادامه داد: دو پروژه در شهرستان رامیان دارای ماده ۲۳ هستند که با روند فعلی باید ۲۰ سال طول بکشد تا تکمیل شوند، در حالی که پروژه‌های مشابه در دیگر نقاط کشور در کمتر از پنج سال به بهره‌برداری می‌رسند.

این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم تغییر رویه در تخصیص بودجه گفت: آقای رئیس‌جمهور، تا زمانی که تخصیص اعتبارات بر اساس فشارهای سیاسی انجام شود، استان‌های مولد متضرر خواهند شد.

وی از رئیس‌جمهور خواست با نگاهی عادلانه به ظرفیت‌ها و مشکلات استان گلستان، مانع تداوم این روند شود.