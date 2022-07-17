نماهنگ «مولا علی(ع)» برای مخاطبین گروه کودک و نوجوان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مصادف با دهه ولایت است؛ دهه‌ای که از عید قربان آغاز و به عید غدیر خم منتهی می‌شود، از این روی سازمان فضای مجازی سراج در صدد برآمده نماهنگی را به مناسبت یاد شده تهیه و تولید کند.

این نماهنگ که کار تولید آن در باغ کتاب تهران صورت گرفته، به مناسبت عید غدیر خم و با عنوان «مولاعلی (ع)» برای مخاطبین گروه کودک و نوجوان تهیه شده است.

در تهیه این اثر هنری، گروه همخوان «عادیات» که متشکل از تعدادی کودک و نوجوان محب حضرت علی (ع) است به آهنگسازی مسعود بقایی، صدای مهدیار زمانی فر، بر روی شعری از ندا شهرستانی در چند نقطه از باغ کتاب تهران اقدام به اجرای سرود می‌پردازند که می‌توان آن را از جمله اجراهای کمتر شنیده شده در حوزه کودک و نوجوان و به مناسبت یاد شده دانست.

از نکات قابل توجه در ساخت این نماهنگ، عدم استفاده از چهره‌های نامی است تا کودکان در محور اصلی اجرا و مورد توجه ویژه قرار گیرند.

همچنین در ساخت «مولاعلی (ع)» کودکان و نوجوانان که این نماهنگ را می‌خوانند در بخش‌هایی از اجرای خود، پازل ۱۰۰ قطعه‌ای «من کنت مولا و فهذا علی مولاه» که ۲۵ متر مربع را شامل می‌شود، بالای دست می‌برند.

اثر تولیدی که به همت سازمان فضای مجازی سراج و با مشارکت مؤسسه فرهنگی رسایل در دسترس عموم قرار گرفته، به مدت سه دقیقه و ۳۴ ثانیه ساخته شده است و هم اکنون می‌توان در وب سایت‌ها و بسترهای فضای مجازی آن را مشاهده و دریافت کرد.