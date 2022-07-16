حجت الاسلام جلیل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر کس در هر لباسی وظیفه دارد پیام غدیر را به نسل‌های فعلی و آینده منتقل کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: برنامه‌های دهه امامت و ولایت برای نخستین بار جزو برنامه‌های این نهاد قرار گرفته است.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های عید غدیر اشاره کرد و افزود: کاروان شادی جشن غدیر از میدان شهید به سمت پارک شهر بجنورد، کارگاه غدیر پژوهی، پخت غذا در ۴۱ نقطه استان و ایستگاه صلواتی از جمله برنامه‌های این دهه است.

محمدی دیدار با خانواده شهدا و طرح نان صلواتی را از دیگر برنامه‌های عید غدیر عنوان کرد و گفت: در روز عید غدیر صبحانه در تمامی مساجد به مردم داده خواهد شد.

وی در انتها گفت: مجموعاً برنامه‌های روز عید غدیر در ۳۰۰ نقطه از خراسان شمالی برگزار می‌شود.