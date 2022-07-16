صدور ۱۰۰پروانه ایجاد موکب در ایلام برای خدمات رسانی در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور روز شنبه در جلسه کمیته مشارکت‌های مردمی اربعین با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار داشت: ۱۳ استان به عنوان معین برای ایام اربعین در استان فعالیت خواهند کرد که باید با تمام امکانات و تجهیزات مورد نظر حضور یابند.

وی یادآور شد: تاکنون ۱۰۰ پروانه موکب خدمت رسانی مردمی برای استقرار در استان صادر شده و این روند تا ۱۵ مرادماه ادامه خواهد داشت.

چراغی پور ادامه داد: فعالیت‌های زیادی از جمله اسکان، جانمایی درست ایستگاه‌های صلواتی، بالابردن کیفیت زمان بندی برای ارائه خدمات رسانی مطلوب، آموزش شیوه صحیح خدمت رسانی به خادمان بعد از عید غدیر در دست پیگیری است.

وی برگزاری جلسات توجهی برای خادمان ایستگاه‌های صلواتی، اهتمام به رعایت بهداشت عمومی در ایستگاه‌ها و آشپزخانه‌ها و تجهیز سرویس‌های بهداشتی را از دیگر برنامه‌های دارای اولویت رصد کمیته مشارکت‌های مردمی اربعین را دانست.

وی با بیان اینکه استان‌های معین آماده خدمات رسانی به زائران هستند، گفت: باید در کنار اماکن اسکان موقت باید از ظرفیت تکایا، حسینه ها، مساجد، مدارس و مراکز آموزشی آموزش و پرورش و سالن‌های ورزشی نیز استفاده شود.

وی با اعلام اینکه امسال کار گروه امور بانوان به کمیته مشارکت‌های مردمی اربعین اضافه شده تا خدمات رسانی به بانوان زائر تسریع یابد و باید در این راستا از تجربه بانوان ۱۳ استان معین استفاده شود.

چراغی پور نسبت به رعایت و نظارت بر نظافت روزانه ایستگاه‌های صلواتی و آشپزخانه‌ها، صدور کارت بهداشت، رعایت اصول بهداشتی توسط افراد فعال در آشپزخانه‌ها، توزیع ماسک و محول‌های ضدعفونی در ایستگاه‌ها، توزیع بهداشتی آب معدنی و نصب سیستم صوتی در زیستگاه‌های صلواتی تاکید کرد.

وی در مورد دایر کردن ایستگاه‌های صلواتی نیز توضیح داد: مواکب بزرگ در طول مسیر شهرستان‌های مختلف استان منتهی به شهرستان مهران دایر می‌شود و علاوه بر ایستگاه‌های استان ایلام و استان‌های معین، مواکب از آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، اوقاف و امور خیریه (با ۶ استان معین اوقاف و امور خیریه)، ارتش، مرزبانی و سپاه نیز دایر می‌شود.

وی به ذخیره کافی آب معدنی در مهران و ایلام اشاره کرد و از تشکیل دفتر ویژه در مهران برای استقرار نیروهای ناظر کمیته مشارکت‌های مردمی اربعین به منظور پیگیری فعالیت‌های ایستگاه‌های صلواتی خبر داد.