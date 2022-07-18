طبخ و توزیع ۱۵ هزار پرس غذای گرم در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت، با اشاره به سنت حسنه اطعام غدیر بویژه در بین اقشار کم برخوردار افزود: هم زمان با این عید فرخنده علاوه بر توزیع غذای گرم طبخ حلیم در ایستگاه صلواتی بوستان بهار در ضلع شمالی با مشارکت شهروندان انجام میشود.
وی ضمن دعوت از شهروندان برای حضور در این جشن بزرگ ادامه داد: به مناسبت عید سعید غدیر جشن بزرگ ولایت همراه با استیج برنامههای فرهنگی هنری شاد و متنوع روز دوشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با اجرای گروههای هنری، سرود جمعی، گروه نمایشی شاد در بوستان بزرگ ولایت برگزار میشود.
همچنین استیج فرهنگی و هنری در بوستانهای امام خمینی (ع)،عبدل آباد، شهید کاظمی، شهید مطهری، جانباز و بهار برپا میشود.
به گفته هدایت حرکت دو کاروان سیار خودرویی همراه با پخش مولودی خوانی، تکریم خانوادههای شهید سادات، غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای گمنام، اجرای تئاتر روشنای شب تار، اجرای گلریزان برای زندانیان جرایم غیر عمد، برپایی محفل انس با قرآن در مسجد جامع حضرت ولی عصر (عج) و استیج برنامه کودک و نوجوان در ایستگاه شماره پنج خیابان ولی عصر (عج) ویژه برنامه میهمانی ۱۰ کیلومتری با مشارکت موکب آل طاها از برنامههای روز عید غدیر است.
هدایت با اشاره به آذین بندی به منظور ترویج فرهنگ نشاط مذهبی، معنوی و زیبایی بصری به مناسبت این ایام از اهتزاز پنج ابر پرچم بلند با عنوان علی ولی الله در این منطقه خبر داد و گفت: اکران ۳۸ عدد بنر پرتابلی، تعویض ۴۵۰ پایه پرچم در عرشه پلها، نصب ۸ عدد المان حجمی و ۵ هزار متر ریسه پرچمی در معابر و میادین منطقه انجام شده است.
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