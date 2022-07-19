یک سیاه چاله خفته در کهکشان همسایه رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، به گفته محققان داده های عجیب مذکور نشان دهنده یک سیاه چاله عظیم در ابر ماژلانی بزرگ ( کهکشان همسایه راه شیری) است. این درحالی است که هیچ توضیح دیگری برای این داده ها وجود ندارد.

به نظر می رسد ستاره ای که در نزدیکی سیاه چاله وجود دارد بدون انفجاری قدرتمند نابود شده است. این درحالی است که تاکنون هیچ سیاه چاله مشابهی با این ویژگی رصد نشده است. محققان ادعا می کنند این شی آسمانی یا سیاهچاله خفته با حجم ستاره ای به طور واضح شناسایی شده است.

کشف سیاه چاله مذکور از آن جهت جالب است که محققان نام « سیاه چاله پلیس» یا «سیاه چاله نابودگر» را برای آن انتخاب کرده اند.

تامر شنار محقق ارشد پژوهش از دانشگاه آمستردام در این باره می گوید: برای نخستین بار تیم ما به جای رد فرضیه سیاه چاله، از کشف آن خبر داد.

محققان این سیاه چاله را سوزنی در انبار کاه می دانند. ستاره شناسان معتقدند سیاه چاله های خفته در سراسر جهان وجود داشته باشند، اما دانش اندکی درباره آنها وجود دارد و نمونه های تایید شده نیز بسیار نادر هستند.

رصد سیاه چاله های خفته کار سختی است زیرا ویژگی «خفتگی» به معنای آن است که این اجسام آسمانی با محیط اطراف خود واکنش اندکی دارند. محققان سال ها صرف ردیابی آنها کردند اما نتایج اندکی به دست آوردند.

به نوشته پرس اسوسیشن، حجم این سیاه چاله با حجم ستاره ای حداقل ۹ بار بزرگتر از خورشید است که دور یک ستاره داغ آبی با ۲۵ برابر حجم خورشید مدار می زند.

تحقیقات نشان می دهد این ستاره که به ایجاد سیاه چاله منجر شده بدون هیچ نشانی از انفجار ناپدید شده است. سیاه چاله ها با حجم ستاره ای زمانی تشکیل می شوند که عمر ستاره های بزرگ پایان می یابد و آنها تحت نیروی گرانش خود فرو می پاشند.

در یک منظومه متشکل از دو ستاره، این فرایند یک سیاه چاله ایجاد می کند که دور ستاره درخشان دیگر مدار می زند. اگر سیاه چاله میزان بالایی از اشعه ایکس منتشر نکند، خفته قلمداد می شود زیرا سیاه چاله ها معمولا با ردیابی این اشعه ها شناسایی می شوند.

محققان این پژوهش بیش از ۲ سال به دنبال منظومه دوتایی سیاه چاله بودند و اکنون به خاطر این کشف که VFTS243نام گرفته، هیجان زده هستند.

به گفته محققان به نظر می رسد ستاره ای که سیاه چاله منظومه VFTS243 را به وجود آورده به طور کامل از بین رفته و هیچ نشانی از انفجار آن وجود ندارد.

سیاهچاله منظومه VFTS243 با استفاده از ۶ سال مشاهدات ابزارFlames در تلسکوپVLT اروپا کشف شده است. تحقیق مذکور در نشریه نیچر آسترونومی منتشر شده است.