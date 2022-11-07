کشف سیاهچاله ای ۱۰برابر بزرگ تر از خورشید در نزدیکی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، سیاهچاله تازه کشف شده Gaia BH۱ نام دارد و در یک منظومه دوتایی رصد شده که دیگر عضو آن ستاره ای شبیه خورشید است. ستاره مذکور نیز دلیل جذابیت این منظومه است.

کریم البدری مولف ارشد این پژوهش از مرکز اخیر فیزیک در ماساچوست و ماکس پلانک آلمان در این باره می گوید: هرچند پیش از این ادعاهایی درباره وجود چنین منظومه هایی اعلام شده اما تمام این اکتشافات بعدا رد شدند. این نخستین ردیابی شفاف و بی ابهام یک ستاره خورشیدمانند در مداری وسیع اطرف یک سیاهچاله در نزدیکی کهکشان راه شیری است.

ستاره شناسان معتقدند در کهکشان راه شیری ۱۰۰ میلیون سیاهچاله بزرگ وجود دارد که ۵تا ۱۰۰ برابر خورشید هستند.

البته همه سیاهچاله های بزرگ در منظومه های دوتایی قرار ندارد. اما ردیابی این اجسام آسمانی کار سختی است که استراتژی های خاصی را نیاز دارد.

در این تحقیق، پژوهشگران از روشی تازه استفاده کردند. آنها داده های جمع آوری شده توسط ابزارGaia ( متعلق به سازمان فضایی اتحادیه اروپا) را جمع آوری کردند. این ابزار به طور دقیق موقعیت، سرعت و مسیر ۲ میلیون ستاره کهکشان راه شیری را ردیابی می کند.

یکی از آنها نیز ستاره همراه Gaia BH۱ بود. حرکت ستاره نشان دهنده بی قاعدگی های کوچکی بود که نشان می دهد چیزی نادیده و عظیم و به صورت گرانشی آن را می‌کشد.

بررسی های Gaia نشان داد شی نادیده آسمانی احتمالا یک سیاهچاله است اما محققان به داده های بیشتری برای تایید آن نیاز داشتند. بنابراین آنها با کمک چند ابزار زمینی ستاره را بررسی کردند.

مشاهدات بعدی همراه داده های به دست آمده از ابزار Gaia به محققان کمک کرد تا جزئیات دقیق تری از اندازه های منظومه بیابند. شی نادیده حجمی معادل ۱۰ خورشید داشت و مدار آن دور توده منظومه معادل ۱۸۶ روز زمین بود. به نظر می رسید شی نادیده مذکور یک سیاهچاله باشد.