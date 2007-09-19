امیر شمسایی سر مربی تیم فوتسال ارم کیش قم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مهدی ابطحی که از هفته دهم رقابت‌ های لیگ برتر کشور به طور رسمی هدایت تیم فوتسال ارم کیش را به‌عهده گرفته بود‌ در یک تصمیم گیری غافلگیرانه از این تیم جدا شد و امیر شمسایی که از چند وقت پیش به‌عنوان مدیر ورزشی باشگاه ارم کیش منصوب شده بود، سر مربیگری تیم را به‌ عهده گرفت.



رضا کردی سرمربی سابق ارم کیش که بنا بود به ‌عنوان دستیار ابطحی فعالیت خود را در این تیم ادامه دهد با دستور مستقیم رئیس باشگاه ارم کیش از سمت خود کناره ‌گیری کرد.

رئیس باشگاه ارم کیش قم با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: این تصمیمی بود که خود سید مهدی ابطحی گرفت و ما به هیچ وجه دوست نداشتیم از تیم جدا شود و ما اختیارات تام را به این مربی داده بودیم اما ابطحی به دلیل مشکلات شخصی از این تیم جدا شد.



محمد شفیعی از حضور احتمالی ابطحی در نیم فصل خبر داد و افزود: با توجه به صحبت‌ های آقای ابطحی و تمایل باشگاه برای به خدمت گرفتن وی، این مربی احتمال دارد که از نیم فصل با باشگاه به توافق برسد.