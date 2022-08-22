به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که هوای اکثر شهرستان‌های استان سمنان از امروز مقداری خنک‌تر شده و در بخشی از استان شاهد گرد و خاک و وزش باد شدید خواهیم بود. سازمان هواشناسی اعلام کرده که میانگین دمای هوای شهرستان‌های استان برای آخر هفته جاری دست کم چهار و دست بالا هشت درجه خنک‌تر خواهد شد.

برای فردا همچنین رگبار پراکنده و بارش خفیف باران را نیز به خصوص در ارتفاعات شاهد خواهیم بود هوای سمنان برای امروز و فردا صاف گاهی باد و گرد و خاک همراه با کاهش چهار درجه‌ای دمای هوا پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای ۲۴ ساعت پیش رو، ۳۴ و ۳۴ درجه بالای صفر اعلام شده در حالی که هفته گذشته در چنین روزی بیشینه و کمینه دمای هوا ۳۹ و ۲۸ درجه بالای صفر بود.

افزایش ابرها در شمال استان سمنان

در ارتفاعات شمالی و به خصوص نیمه شمالی و شرقی استان سمنان افزایش ابر را نیز از امروز شاهد خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۳۰ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده که نسبت به روزهای گذشته، خنک‌تر است. برای شاهرود نیز افزایش ابر، کاهش دمای هوا و وزش باد پیش بینی می‌شود. شرایطی که تا پایان هفته تداوم خواهد داشت و دمای هوا سردتر از این هم خواهد شد.

برای امروز و فردا در نواحی مرکزی وزش باد نسبتاً شدید را شاهد خواهیم بود و دامغان نیز در کانون این شرایط قرار خواهد داشت. برای این شهرستان نیز وزش باد، گرد و خاک پیش بینی شده و دمای هوا چهار درجه کمتر شده است. روند کاهشی دما برای فردا هم ادامه دارد. بیشینه و کمینه دمای هوای دیار صد دروازه برای امروز ۳۳ و ۲۰ درجه بالای صفر عنوان شده که سردترین در ده روز اخیر خواهد بود.

سرمای پاییزی خیلی زود به شهمیرزاد رسیده است صبح سرد شهمیرزادی‌ها نیاز به پوشیدن کت را برای اقشار مختلف پدیدار کرد به طرز عجیبی دمای هوا هم اکنون در این شهر نمونه گردشگری ۱۶ درجه بالای صفر است و پاییز را تداعی می‌کند. برای این شهر زیبا نیز وزش باد و افزایش ابر در ارتفاعات و رگبار پراکنده را شاهد خواهیم بود. بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان مهدی شهر ۲۹ و ۱۹ درجه بالای صفر عنوان شده است.

گرما دست از سر غرب برنمی‌دارد

غرب مقداری گرم‌تر است گرمسار و آرادان هم اکنون دمای ۲۴ درجه بالای صفر را شاهد است که گرم‌ترین در استان است. برای گرمسار وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده و بیشینه و کمینه دمای هوا ۳۴ و ۳۸ درجه بالای صفر عنوان شده است شرایطی که در ایوان کی و آرادان نیز مشابه است. مردم این منطقه طی سه روز آتی وزش باد نسبتاً شدید را هم تجربه می‌کنند.

هوا در میامی نیز قدری خنک شده است وزش باد هفت کیلومتر بر ساعتی همراه با دمای ۱۹ درجه بالای صفر، شرایط مطبوعی را در این شهرستان شرق نشین رقم زده است. برای میامی هم وزش باد و کاهش دمای هوا و در ارتفاعات به خصوص کالپوش بارش پراکنده پیش بینی شده است.

در مجموع باید گفت برای امروز به مدت سه روز در استان سمنان شاهد وزش باد، گرد و خاک و کاهش محسوس دما را شاهد خواهیم بود و در ارتفاعات به خصوص در شرق استان سمنان شاهد رگبار پراکنده نیز اتفاق خواهد افتاد.