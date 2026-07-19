گرما و گردوخاک در استان سمنان؛ سامانه بارشی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشههای هواشناسی حاکی از وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان سمنان از یکشنبه است. بر اساس پیشبینیها، این شرایط جوی با پدیده گرد و خاک همراه خواهد بود.
کارشناسان هواشناسی استان، برای امروز، جوّی پایدار، افزایش ابر، وزش باد، گرد و خاک و تداوم هوای گرم را پیشبینی کردهاند. اداره کل هواشناسی استان سمنان نیز اعلام کرد که بر اساس نقشههای پیشیابی، هوای گرم تا روز دوشنبه در استان ماندگار خواهد بود.
از اواخر وقت دوشنبه، سامانهای بارشی وارد استان میشود و از صبح سهشنبه، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق بهویژه در نیمه شمالی استان سمنان پیشبینی میشود.
دمای هوای مرکز استان سمنان امروز بین ۲۹ و ۴۲ درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود و برای این منطقه، گرما، وزش باد و گرد و خاک پیشبینی شده است.
در غرب استان، بیشینه و کمینه دمای هوا در آرادان و گرمسار به ترتیب ۴۵ و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده و وزش باد همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود.
شاهرود نیز امروز دمایی بین ۲۵ و ۳۸ درجه بالای صفر خواهد داشت. در دامغان نیز وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود؛ بیشینه و کمینه دما در این شهرستان ۴۰ و ۲۵ درجه بالای صفر است.
برای مهدیشهر نیز گرد و خاک و وزش باد پیشبینی شده و از روز سهشنبه بارشهای رگبار پراکنده در این شهرستان دور از انتظار نیست. بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر امروز ۳۵ و ۱۹ درجه بالای صفر اعلام شده است.
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