هواشناسی هشدار داد؛ دمای هوا در بسطام و دیباج به صفر نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به اقصی نقاط استان سمنان از شامگاه دوشنبه، شاهد بارش در ارتفاعات، رگبار و رعد و برق و همچنین کاهش دمای هوا در کنار وزش باد بودیم.

نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز هم شاهد تداوم روند نزولی دمای هوا، وزش باد و بارش به خصوص در ارتفاعات و نیمه شمالی استان سمنان و بخش هایی از شهرستان‌های شرقی خواهیم بود.

باد سردی که از روز گذشته در استان سمنان می‌وزد، سبب کاهش دمای هوا نیز شده و در برخی شهرها مانند بسطام و دیباج و ... دمای هوا تا نزدیک صفر در کمینه، کاهش پیدا کرده است.

حالا نقشه‌های هواشناسی خبر از ادامه روند کاهشی دمای هوا برای امروز و فردا می دهند هر چند از روز شنبه به مرور دمای هوا افزایش پیدا خواهد کرد و در اقصی نقاط استان سمنان جوی نسبتاً پایدار را شاهد خواهیم بود.

برای امروز چهارشنبه در مرکز استان سمنان رگبار باران در ارتفاعات، وزش باد و تداوم روند نزولی دمای هوا پیش‌بینی می‌شود در شاهرود نیز روند سردتر شدن هوا امروز هم ادامه خواهد داشت و در ارتفاعات بارش باران را شاهد خواهیم بود هوا در دو الی سه روز اخیر در شهرستان‌های سمنان و شاهرود، سردتر از هر زمان دیگری در ۱۰ روز اخیر شده است.

طبق اعلام سازمان هواشناسی امکان بارش باران و رگبار پراکنده و همچنین کاهش تدریجی دمای هوا در بعد از ظهر در شهرستان های شاهرود و سمنان بیشتر است برای دامغان هم تداوم کاهش دمای هوا، وزش باد در بارش رگباری در ارتفاعات پیش بینی شده است.

در گرمسار و ایوانکی شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود دمای هوا در این دو شهرستان از روز پنجشنبه قدری افزایش پیدا خواهد کرد برای سرخه هم افزایش ابر و وزش باد همچنین احتمال رگبار پراکنده به خصوص در ارتفاعات و حوالی عصر چهارشنبه، پیش بینی شده است.

در میامی افزایش ابر، تداوم کاهش دمای هوا، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است در کالپوش هم تداوم روند کاهشی دما را تا شامگاه جمعه شاهد خواهیم بود.

بارش‌ها در برخی نقاط در شهرستان میامی به صورت رگبار پراکنده تا بامداد پنجشنبه ادامه خواهد داشت.