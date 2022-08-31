به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس شامگاه چهارشنبه در نشست خبری بعد از مصاف با فولاد که با شکست تیمش همراه بود، اظهار داشت: زیاد نمی‌توانیم در مورد بازی امروز صحبت کنیم، انتظار داشتیم که تیم در هرلحظه گل بزند.

وی افزود: علی رغم انتظار ما برای گل زدن در طول ۹۰ دقیقه این اتفاق نیفتاد و ثانیه آخر ۳ امتیاز را به حریف دادیم، بعضی بازی‌ها به ما درس می‌دهد، البته که تیم لیاقت بیشتری داشت.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: می‌توانیم برای خودمان متأسف باشیم که نتوانستیم موقعیت‌ها را تبدیل به گل کنیم، بازی خیلی نزدیک بود، لحظاتی که فولاد به عقب می‌رفت خوب نبودیم و گل نزدیم.

وی اضافه کرد: حتماً برای آینده برنامه داریم، می‌دانیم در آینده باید چه کاری انجام بدهیم، این بازی به ما درس خوبی داد، همچنین به فولاد برای به دست آوردن ۳ امتیاز این بازی تبریک می‌گویم.

مورایس تاکید کرد: همیشه اشتباهات فردی وجود دارد، باید از این اشتباهات درس بگیریم، برای تیمی که بازی خوبی انجام می‌دهد، کار جدیدی برای انجام وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تیم ما کار خود را خوب انجام داد، اشتباهات فردی همیشه وجود دارد، بازیکنی امروز اشتباه کرد در بازی‌های دو هفته ابتدایی نقش مهمی در گرفتن شش امتیاز داشت.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به صحنه اعتراض کادر سپاهان به داوری برای عدم اعلام ضربه پنالتی گفت: داور کار خود را انجام می‌دهد و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم، وقتی وی ای آر نباشد باید به تصمیمات داور احترام بذاریم، فغانی داور خوبی است، نیازی نسبت به داور اعتراض کنیم، باید کار خودمان را انجام دهیم، چیزی که ما از روی نیمکت دیدیم آن صحنه پنالتی بود ولی ما باید توجه داشته باشیم که این صحنه‌ها به شکلی نیستند که سرنوشت بازی را رقم بزنند و این سرنوشت در دست خودمان است.

وی در پاسخ به اینکه دریافت سه گل در نیمه دوم دو بازی نشان از چه موضوعی دارد، گفت: یک سری جزئیات می‌تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند، اگر این جزئیات منفی باشد به ضرر ماست، و اگر مثبت باشد به نفع ماست.

مورایس در پایان ابراز داشت: خیلی ممنونم از هواداران، آنها فوق العاده هستند، حسی که آن‌ها در لحضاتی پایانی داشتند ما هم داشتیم و امیدواریم دیگر تکرار نشود.