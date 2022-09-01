حضور در اربعین یک هدیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی گرجی در همایش مبلغه‌های اعزامی به موسم اربعین ضمن تسلیت فقدان آیت الله ناصری اظهار داشت: مرحوم عالم ربانی آیت الله ناصری توجه ویژه‌ای به نقش غذای حلال داشتند و باید این امر نگاه ویژه‌ای شود.

وی افزود: اگر غذا حلال باشد دعا مستجاب و فرزند نیکو می‌شود، در جامعه دنبال فلسفه حجاب نگردید لقمه‌ها را پیدا کنید، اجابت حجاب در لقمه‌های حلال پنهان شده است.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: اگر کار خیری شود نباید فرد آن را با زبان خود بیان کند، اگر نماز شب می‌خوانید بگویید برخی نماز شب می‌خوانند اگر فرد خودش این کار را بیان کند توفیق از دست می‌رود.

حجت الاسلام والمسلمین گرجی خطاب به مبلغه‌ها تاکید کرد: باید هر فرد ببیند چرا برای اربعین آمده است، اگر نیت امام حسین (ع) آمدید خوش آمدید، این‌طور نباشد که کسی برای حضور بقیه و ساختن یک خاطره و رزومه به اربعین بیاید، اگر شما با خلوص آمدید از همین الان اربعینی و حسینی هستید.

وی اضافه کرد: اگر در این اربعین سختی داشتید برای امام حسین (ع) گله نکنید، زیرا اتفاق بزرگ‌تری برای شما رخ می‌دهد اگر با خلوص نیت می‌روید صلاح را به دست امام حسین (ع) بدهید تا بهترین اتفاق رخ دهد.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری تصریح کرد: حضور در اربعین را یک هدیه بدانید، فکر نکنید فردی شخصی آمده است، این‌طور نیست، هر فرد با دعوت آمده است و نتیجه نیت پاک فرد و شیر حلال بوده است.