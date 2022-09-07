آرش میراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تأیید تعلیق فدراسیون جودو از سوی دادگاه حکمیت ورزش گفت: فدراسیون جهانی جودو ایران را به مدت چهار سال از حضور در میادین بین المللی محروم کرد. ما همزمان با اجرای برنامه‌های داخلی و تلاش برای حفظ آمادگی جودوکاران خود، به دادگاه حکمیت ورزش در همین خصوص اعتراض کردیم که اعلام رأی آن هشت بار به تعویق افتاد، این نشان می‌دهد که نتیجه نهایی هم سیاسی بود، ولی تعجب ما از امضای یک ایرانی پای این تأیید محرومیت بود.

وی افزود: جودوکاران ایران به دلیل ماندن پای ارزش‌ها و احترام به آرمان‌های انقلاب چهار سال از حضور در میادین بین المللی محروم بودند، بیش از یکصد هزار جودوکار ایرانی به این موضوع احترام گذاشته‌اند، چطور می‌شود یک ایرانی که عضو هیأت رئیسه یک فدراسیون ورزشی است، در حالی که می‌توانست حکم را امضا نکند، چنین کاری انجام داد؟ حکم تأیید محرومیت چهار ساله طبق قانون دادگاه حکمیت ورزش با امضا سرداور و یا دو داور هم تأیید می‌شد، براتی می‌توانست امضا نکند. امیدوارم ایشان پاسخ قانع کننده‌ای برای ملت ایران داشته باشد.

رئیس فدراسیون جودو در خصوص حضور جودوکاران ایران در میادین بین المللی هم گفت: وزیر ورزش و رئیس پیشین کمیته ملی المپیک در سفر اخیر خود به سوئیس در جلسه با «توماس باخ» موضوع جودو را مطرح و برای آنکه جودوکاران ما از کسب سهمیه المپیک عقب نمانند، مجوز حضور با پرچم IOC را دریافت کردند که باید از این دو عزیز تشکر ویژه ای داشته باشم. در همین خصوص نیز کمیته فنی تشکیل و موضوع را بررسی خواهیم کرد.

میراسماعیلی ادامه داد: کمیته فنی عملکرد جودوکاران کشورمان را در بازی‌های کشورهای اسلامی مورد ارزیابی قرار داده و با توجه شرایط جدید، برنامه‌های تیم ملی تدوین خواهد شد. البته که کادر فنی تیم‌های ملی نیاز به تقویت دارد ولی در مورد این موضوع نیز در همین جلسه بحث خواهیم کرد.

وی با اشاره به اختیار تام رئیس سازمان تیم‌های ملی اظهار داشت: مصطفی کریمی انسان بزرگی است که دلسوزانه کنار تیم‌های ملی بود و انصافاً برای تیم ملی سنگ تمام گذاشت. در این مدت هم نظارت کافی بر عملکرد تیم ملی داشته است. ضمن اینکه حاج یوسف زاده را نیز به عنوان یک مربی با تجربه، فنی، توانمند و پرافتخار کنار خود داریم که زحمات زیادی متحمل شده و برای آماده سازی تیم ملی چیزی کم نگذاشت. فدراسیون هم تمام خواسته‌های ملی پوشان را اجابت کرد، اما برای ادامه کار نیاز به استراتژی جدیدی داریم.

وی افزود: بدون شک مسابقات گرندپری و یا قهرمانی جهان میدان‌های سختی است که در شرایط فعلی جودوکاران ما شرایط فنی حضور در این مسابقات را ندارند. باید واقع بین باشیم و از مسابقات سطح پایین‌تر کار را شروع کنیم. در کمیته فنی بررسی خواهیم کرد که روی چند جودوکار برای کسب سهمیه المپیک سرمایه گذاری کنیم، چه مسابقاتی برویم و در کل همه موضوعات مربوط به تیم ملی تا بازی‌های المپیک مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

رئیس فدراسیون جودو در پایان با اشاره به شرایط بریمانلو گفت: محمد بریمانلو از سرمایه‌های جودو ایران است که با او دائم در ارتباط هستم، یک جودوکار حرفه‌ای که تمرینات خود را پیگیری می‌کند. او مورد حمایت کامل ماست، ولی همه چیز بستگی به خودش دارد، هر تصمیمی بگیرد به آن احترام می‌گذاریم.