مسکن اساتید دانشگاه تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم تفاهم نامه همکاری با وزارت علوم که ظهر امروز در شهرداری تهران برگزار شد با بیان اینکه امروز تفاهم نامه همکاری امضا می‌شود گفت: ما به ازای این تفاهم نامه کمک به شهر، رشد آگاهی، دانش، توسعه فناوری و شکل‌گیری شهر هوشمند است.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه منجر به ایجاد یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور می‌شود و دریافت خدمات بهتری را به جامعه دانشگاهی ارائه می‌دهد.

زاکانی با بیان اینکه مدیریت مشارکتی را انجام می‌دهیم گفت: این امر منجر به توسعه مادی و معنوی شهر می‌شود.

شهردار تهران تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای که با آموزش عالی به امضا می‌رسد می‌تواند نیازهای شهر را به اهل دانش عرضه کند.

وی با بیان اینکه دایه ما در مدیریت شهری بر محور ۳ تحول است گفت: تحول اولیه ما در کالبد شهر و بز مبنای نوسازی تهران به هویت معماری جدید است.

زاکانی ادامه داد: تحول دوم ما در حوزه نرم و روح شهر است و این امر در کلیه حوزه‌های مختلف ایجاد شده است و همچنین ایجاد شهر هوشمند نیز یکی دیگر از اهدافی است که دنبال می‌کنیم.

شهردار تهران گفت: دانشگاه خواجه نصیر در ۱۹ نقطه تهران پراکنده است و در بستر این تفاهم نامه می‌تواند دارای پردیسی واحد شو البته شهرداری تهران به تمامی دانشگاه‌های شهر تهران خدمات خود در زمینه تأمین فضای آموزشی را ارائه می‌دهد.

زاکانی تصریح کرد: برهم انباشتگی شهر تهران ظرفیتی را طلب می‌کند که جز از طریق ظرفیت دانشگاهی محقق نمی‌شود بن‌بستی وجود ندارد اما برای رسیدن به زندگی متعالی شهروندان تهران حتماً نیازمند اساتید هستیم ما مدیون دانشگاه هستیم و باید توجه بیشتری به دانشگاه داشته باشیم و می‌توانیم ظریفت های خود را تماماً در اختیار اساتید دانشگاه قرار دهیم و سعی کردیم تا در این تفاهم نامه برای ایجاد شهر هوشمند گام برداریم.