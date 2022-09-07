به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت عصر چهارشنبه در نشست با رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: تبخیر بالای روزانه در خود دریاچه ارومیه بالاست و با توجه به اجرای طرح آبیاری بارانی زیاد در زمین‌های اطراف دریاچه و شدت تبخیر و نیز مصرف آب‌های زیرزمینی که برای کشت ذرت علوفه‌ای، هندوانه و یا چغندرقند مصرف می‌شود می‌توان انتظار وقوع ریزگردهای نمکی را برای ارومیه و شهروندان تبریزی در آینده داشت.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه دریاچه ارومیه اضافه کرد: این دریاچه از نظر زمین شناسی گودالی بزرگ است که تمام آب‌هایی که می‌خواست این دریاچه را تأمین کند به هر دلیلی سد زدیم و ما اختلال ایجاد کردیم.

متوسط فرسایش خاک کشور ۱۶.۵ تن در هکتار است

نوبخت با بیان اینکه متوسط فرسایش خاک کشور ۱۶.۵ تن در هکتار و میانگین کشوری ۶ تا ۶.۵ تن در هکتار است، ادامه داد: در طی بازدیدهایی که از مسیر سلماس به ارومیه انجام شده است متوسط فرسایش در این استان بالا تخمین زده می‌شود و نیازمند یک مطالعه واقعی است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: دامنه‌هایی در مسیر مشاهده شده که نشان دهنده این موضوع است که در آینده هزار دره‌ها و بدلندها در این استان افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه باید پوشش گیاهی در بالادست در استان آذربایجان غربی تقویت شود، گفت: مراتع بالادست را در این استان از دست دادیم و آب‌های بررسی شده منطقه بیانگر فرسایش خاک است.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار هکتار مناطق بیابانی در آذربایجان غربی وجود دارد، ادامه داد: میزان بیابان زایی در کشور یک میلیون هکتار و بیابان زدایی ۳۰۰ هزار هکتار است و میزان بیابان زایی سه برابر بیابان زدایی گزارش شده است.

سال گذشته ۲۵۰ هکتار بیابان جدید در استان اردبیل ثبت شد

نوبخت با بیان اینکه در استان اردبیل پارسال ۲۵۰ هکتار بیابان جدید ثبت شد، ادامه داد: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۰ هزار هکتار بیابان داریم.

وی با اشاره به اینکه نیروهای سازمان در همه جای کشور حضور دارند، ادامه داد: در زمینه پایش، اراضی تصرفی و آتش سوزی‌ها هشت هزار هکتار در نقاط مختلف با ۳۳ دوربین پایش می‌شود.

نوبخت افزود: ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر میزان مناطق پایشی با هر دوربین است و امسال به تعداد این دوربین‌ها ۵۰ دوربین هم افزوده می‌شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: مقوله کشاورزی در این استان پیچیدگی خاص خود را به علت ارتباط با دریاچه، منابع آبی و خاکی و صیانت از مراتع دارد.

ناصر عتباتی اظهار کرد: بی توجهی‌ها، بی تفاوتی‌ها و کم کاری‌هایی که در ادوار گذشته صورت گرفت و بحث‌های سیاسی و مداخله که توسط برخی مقامات و مسؤولان انجام شده موجب شد این موضوع و تفکیک اراضی و ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز در حوزه ویلا سازی و مسائل این چنینی یک وضعیت خاص و منحصر به فرد و بحرانی را در منطقه ایجاد کند.

نیازمند بازنگری جدی در وضعیت لجستیکی و نیروی انسانی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی هستیم

وی گفت: هم اکنون زمین‌های مرغوب کشاورزی و آبی ما در حال تفکیک در بنگاه‌ها و تغییر کاربری برای ویلاسازی است.

وی با بیان اینکه متولیان اجرای قانون در صیانت از این موضوع و تکالیف آنان نیز مشخص است، ادامه داد: وضعیت مطلوبی در استان حاکم نیست و دستگاه قضائی متحمل زحمات زیادی شده است.

عتباتی گفت: نیازمند یک بازنگری جدی در وضعیت لجستیکی و نیروی انسانی دو مجموعه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی هستیم چون اراضی طبیعی با این نیروها قابل صیانت نیست.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی توصیه کرد: تقویت تجهیزات و توسعه آنها ضروریست و باید از پایش‌های به روز نهایت استفاده را کرد.