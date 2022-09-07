به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیانفر در گفتگو با شبکه خبر گفت: علیرغم اینکه در مرز خسروی ظرفیت خیلی خوبی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی وجود داشت اما به جهت نقصی که در کشور عراق ایجاد شد و به دلیل نبودن وسیله نقلیه برای انتقال زائران از مرز به داخل عراق این مرز بسته شده است.

وی با اشاره به اینکه زائران به هیچ عنوان به مرز خسروی مراجعه نکنند، گفت: افرادی که در مسیر به سمت مرز خسروی هستند مسیر خود را به سمت مرز مهران تغییر دهند و به این مرکز مراجعه کند.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه ۸۰ درصد ظرفیت پارکینگ‌های مرز مهران پر شده است، گفت: اما هنوز در هر دو مرز مهران و شلمچه برای پذیرش خودروها در پارکینگ‌ها مشکلی نداریم و می‌توانند زائران با خیال راحت خودروهای خود را در پارکینگ‌ها بگذارند.

هادیانفر با اشاره به اینکه به پلیس راه کرمانشاه اعلام شده است تا خودروهایی که قصد دارند به سمت خود مرز خسروی بیایند را به سمت مرز مهران هدایت کنند، گفت: از رادیو هم تقاضا می‌کنم تا در اطلاع‌رسانی هایی به زائران این موضوع را اعلام کند.

رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: البته در کرمانشاه، سرپل ذهاب و قصرشیرین امکان اسکان برای زائرانی که به مرز خسروی مراجعه کرده اند هست تا اگر در روزهای آتی مشکل دولت عراق در این مرز برطرف شود بتواند از این مرز به سمت عراق حرکت کنند.