مالکیت ۱۰۰ درصد اراضی ملی و دولتی استان مرکزی تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زکیان ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان، حدنگاری اراضی کشاورزی در دستور کار جدی قرار دارد.

وی ادامه داد: مالکیت ۱۰ درصد اراضی کشاورزی استان مرکزی تثبیت شده و این استان از این نظر جزو ۵ استان اول کشور قرار دارد.

زکیان با اشاره به تجربه و تخصص بالای قضات و عوامل ثبتی استان مرکزی، عنوان کرد: استان مرکزی از معدود استان‌هایی است که آرای آن در شورای عالی ثبت شکسته نمی‌شود و این به دلیل علم بالای قضات و عوامل ثبتی استان است.

شهرام تقدم مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان در این جلسه پیاده سازی کاداستر، مبارزه قاطع با فساد، تعامل مؤثر با دستگاه‌ها و حفظ و کرامت و تکریم ارباب رجوع را محور اصلی برنامه‌های خود در استان دانست.

گفتنی است در این نشست از زحمات ۲ ساله حمید شایان مهر در سمت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی، تقدیر و شهرام تقدم به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان مرکزی، معرفی شد.