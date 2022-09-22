تکلیف دولت به تامین اعتبار لازم برای خرید گندم در سال زراعی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عسگری درباره پیش بینی میزان خرید گندم در سال زراعی جدید و تأمین اعتبار آن برای جلوگیری از دغدغه کشاورزان گندمکار گفت، تلاش بر این است تا با بکارگیری همه ظرفیت‌ها امسال تولید گندم به مرز خودکفایی حدود ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تن برسد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بر همین اساس در کمسیون کشاورزی تلاش بر این است که میزان اعتبار لازم برای خرید تضمینی این مقدار گندم مشخص و دولت مکلف شود دستگاه‌های متولی به محض دریافت گندم از تولید کنندگان، پول آن را بر اساس قیمت مصوب ۱۳ هزار تومان برای هر کیلو گندم پرداخت کند.

وی درباره دغدغه گندمکاران از تأخیر در پرداخت بخشی از مطالبات خود گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که با رضایت گندمکاران روبرو شد میزان تولید و تحویل آن به دولت افزایش یافت که این مسئله باعث شد دولت به دلیل برخی مشکلات مالی نتواند به موقع همه مطالبات گندمکاران را پرداخت کند.

عسگری افزود: برای خرید ۷ و نیم میلیون تن گندم خریداری شده حدود ۸۰ همت اعتبار لازم بود که از این میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان باقی ماند و با پیگیری‌های صورت گرفته ۵ همت دیروز پرداخت شد و تلاش می‌کنیم ۱۰ همت دیگر ظرف یک یا دو هفته آینده پرداخت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: نکته حائز اهمیت پیگیری‌ها و تاکیداتی است که به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر جهاد کشاروزی، بانک کشاروزی و بانک مرکزی شده و قرار بر این است که به محض دریافت تولید گندم گندمکاران پرداخت پول انجام شود، زیرا کشاورزان بعد از برداشت گندم باید نقدینگی در اختیار داشته باشند تا نهاده‌های کشاورزی برای کشت بعدی خود خریداری کنند.