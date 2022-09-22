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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۴:۳۴

بایدن با ماکرون درباره ایران رایزنی کرد

بایدن با ماکرون درباره ایران رایزنی کرد

کاخ سفید از دیدار رئیس جمهور آمریکا با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی وی پیرامون موضوعاتی از جمله ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید از دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید مدعی شد: بایدن با همتای فرانسوی خود پیرامون تلاش‌ها برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رایزنی کرد.

کاخ سفید همچنین افزود که دو طرف بر حمایت از اوکراین در مقابل روسیه تاکید کردند.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: بایدن و ماکرون همکاری مستمر در منطقه اقیانوس هند و آرام و چالش‌هایی را که چین ایجاد می‌کند مورد بحث و بررسی قرار دادند.

کد مطلب 5595262

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