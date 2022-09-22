بایدن با ماکرون درباره ایران رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید از دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید مدعی شد: بایدن با همتای فرانسوی خود پیرامون تلاش‌ها برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رایزنی کرد.

کاخ سفید همچنین افزود که دو طرف بر حمایت از اوکراین در مقابل روسیه تاکید کردند.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: بایدن و ماکرون همکاری مستمر در منطقه اقیانوس هند و آرام و چالش‌هایی را که چین ایجاد می‌کند مورد بحث و بررسی قرار دادند.