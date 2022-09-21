به گزارش خبرگزاری مهر، سخنان «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا هم اکنون در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد.

رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود بی اشاره به سوابق تاریک تاریخ جنگ افروزی های واشنگتن در سراسر جهان ادعا کرد: در سال گذشته، جهان با درگیری ها و تنش هایی مواجه بوده است. یکی از اعضای شورای امنیت به همسایه خود حمله کرد! اینکه روسیه بخواهد خاک کشور دیگری را تصرف کند، مورد قبول نیست. پوتین بی‌پروا تهدید هسته‌ ای کرده است! روسیه خواستار بسیج نسبی سربازان بیشتر شده است. روسیه در حال خدشه دار کردن منشور سازمان ملل است! دنیا باید این اقدامات مسکو را ببیند. ما هشدار داده بودیم که ممکن است این اقدام روی دهد.

وی مدعی شد: پیش از حمله پوتین به اوکراین، وی گفت که این کشور توسط روسییه خلق شده است. مسکو به مدارس و بیمارستان ها حمله می کند! گورهای جمعی در او کراین کشف شده است و اجساد زیادی که شکنجه شده اند، از زیر خاک بیرون آورده شده است. آن ها می خواهند حق حیات مردم دراوکراین را بگیرند! به همین دلیل کشورهای عضو مجمع عمومی، حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند. آمریکا خواهان پایان درگیری بر سر اوکراین است و به همبستگی خود با کی یف ادامه خواهد داد!

جو بایدن بی توجه به سابقه استعمارگرایی واشنگتن، افزود: 25 میلیارد دلار از سوی ما و شرکائمان به اوکراین کمک شده است تا بتوان در مقابل روسیه بازدارندگی داشت. هیچ کشوری بدون تبعات آن نمی تواند به دنبال خواسته های امپریالیستی خود برود. در کنار اوکراین بپا خاسته ایم. آمریکا می خواهد با شرایط صحیح و عادلانه این جگ به پایان برسد! همه ما باید در این نهاد اصول را رعایت کرده و به آن وفادار بمانیم. ما در همبستیگی به اوکراین و علیه تهاجم روسیه به پا خاسته ایم! با کشورهای عضو گروه 7 هم در این خصوص همکاری می کنیم. منشور ملل متحد مورد تجاوز قرارگرفته است!

این مقام آمریکایی در اظهاراتی عوام فریبانه افزود: من گسترش جنگ برای توسعه کشورها را رد می کنم. باید حق آزادی کشتیرانی و احترام به قوانین بین المللی رعایت شود و این یک اساس محکم و پیوند دهنده است. اعضای شورای امنیت باید مرتبا از منشور ملل متحد دفاع کنند و به جز موارد استثنائی نباید از حق وتو استفاده کنند! آمریکا آماده است تا به پیشبرد دیپلماسی در جهان کمک کند.

چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا در سخنان روسیه هراسانه خود، اضافه کرد: روسیه دائما در حال دروغگوئی است و بحران غذایی را به گردن تحریم ها علیه مسکو انداخته است. روسیه می تواند کود و غذا را صادر کند. جنگ روسیه است که این مشکل را ایجاد کرده و خود مسکو هم می تواند این مشکل را حل کند.از همه کشورهای جهان می خواهیم تا از صدور مواد غذایی جلوگیری نکنند.

«بایدن» در ارتباط با ایندوپاسیفیک هم ادعا کرد: ایالات متحده به دنبال درگیری با چین نیست، جنگ سرد جدید، کشورها را مجبور به انتخاب متحد نمی کند. از هیچ کشوری نمی خواهیم که بین آمریکا و کشور دیگر، انتخاب کند! سیاست چین واحد را دنبال می کنیم! اما با وضعیتی که چین می خواهد در انجا ایجاد کند، مخالفیم.

جو بایدن ادامه داد: از طرح توافق سازمان ملل در یمن حمایت می کنیم! ...معتقد به حفظ امیت اسرائیل هستیم و راه آن را راهکار دو دولتی می دانیم! ... جنگ هسته ای نباید پیش بیاید؛ چنین جنگی هیچ پیروزی ندارد. روسیه غیرمسئولانه در حال تهدید هسته ای است.

وی بدون اشاره به خروج کشورش از توافق هسته‌ ای سال ۲۰۱۵ با ایران در سال ۲۰۱۸ به همراه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ادعایی مضحک مدعی شد: اگر ایران به تعهداتش پایبد بماند، آمریکا آماده است به برجام برگردد. فکر می کنم دیپلماسی بهترین راه برای بازگشت به برجام است!