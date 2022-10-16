پرداخت۸۲میلیارد تومان اعتبار برای مسکن مددجویان کمیته امداداصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی انوری مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، با اشاره به اینکه تأمین مسکن از جمله خدمات پرهزینه برای توانمندسازی مددجویان است، اظهار داشت: با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده، طی ۶ ماهه نخست امسال ۸۶۵ مورد ساخت، تعمیر، تکمیل، احداث فضای جانبی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان استان اصفهان انجام شده است.

وی با اشاره به پرداخت اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان برای تأمین این خدمات، ادامه داد: با همکاری گروه‌های جهادی، سپاه و بنیاد مستضعفان در این مدت، ۲۰۴ واحد مسکونی تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری ۹ واحد مسکونی برای خانوارهای تحت حمایت خریداری شده، افزود: تعمیرات و بازسازی ۵۸۱ مسکن مددجویی نیز با هدف مقاوم سازی انجام و در ۷۱ ساختمان مسکونی، فضاهای جانبی از جمله (آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و…) احداث شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۱۳۸ واحد مسکونی دیگر نیز در دست پیگیری و تکمیل مراحل اولیه می‌باشد که امیدواریم با مساعدت نیکوکاران و خیران مسکن ساز هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسند.