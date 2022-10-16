ادمین پیج کفش فروشی در اینستاگرام دستگیر شد

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش کفش ارزان قیمت از بنده کلاهبرداری کرده اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهار داشت در فضای مجازی به دنبال خرید کفش برای خود بودم که یک صفحه با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم و بدون بررسی هویت گردانندگان آن مبلغی جهت خرید یک جفت کفش برای آنها واریز کردم اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کردند و دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردم.

این مقام انتظامی بیان نمود: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه شناسایی و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق غربی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه متهم بیش از چهار میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی مراجعه کنندگان را با ترفند فروش فوری ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارسال کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی را نخورید و خریدهای خود را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بسترهای رسمی آنها در فضای مجازی انجام دهید زیرا افراد سودجو این فضا را مکانی مناسب جهت انجام اعمال مجرمانه خود می‌دانند و از ساده لوحی برخی از کاربران پلی می‌سازند برای رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود، شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.