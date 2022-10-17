افزایش 10 درصدی تولیدات زنبورعسل در شهرستان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان ایرانپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح سرشماری کلنی‌های زنبورعسل شهرستان همدان، گفت: با توجه به همزمان بودن سرشماری کلنی‌های زنبور عسل در سراسر کشور، این طرح نیز در شهرستان همدان از تاریخ ۱۶ مهر ماه سال جاری آغاز شده و تا ۲۸ مهرماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: کار سرشماری زنبورداریهای شهرستان توسط کارشناسان اداره تولیدات دامی شهرستان و مراکز خدمات در حال انجام است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان همدان با اشاره به اینکه اطلاعات جمع آوری شده اعم از تعداد کندو، نوع کندو، نوع زنبور و ملکه، مشخصات زنبوردار، محصولات تولیدی وغیره در سامانه پهنه بندی ثبت خواهد شد، افزود: در نهایت، با توجه به ثبت اطلاعات فوق به زنبورداران مجوز کوچ و در صورت تأمین نهاده‌ها و تأمین اعتبار، نهاده و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

ایرانپور خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار سال‌های گذشته شهرستان همدان با دارا بودن ۲۶۲ زنبوردار فعال با تعدادی بالغ بر ۱۸ هزار کلنی زنبور عسل به این امر اشتغال داشته‌اند.

این مسئول با بیان اینکه به طور متوسط هرکندو بین ۸ تا ۱۵ کیلوگرم عسل تولید می‌کند، گفت: امسال پیش بینی می‌شود که در تولیدات زنبور عسل شهرستان شاهد رشد ۱۰ درصدی باشد.