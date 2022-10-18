به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری شامگاه دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با رؤسای هیأت‌های ورزشی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان یک‌هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال برای حوزه ورزش تصویب شد.

وی حضور ورزشکاران در صحنه‌های قهرمانی را دارای پیام‌های فراوان دانست و افزود: ورزشکاران بسیاری از کارهای غیرممکن را باید به ممکن تبدیل کنند.

حیدری به تلاش فراوان قهرمانان ورزشی چهارمحال و بختیاری برای رسیدن به جایگاه کنونی ورزش استان اشاره و تصریح کرد: ورزشکاران به تبلور ارزش‌های انسانی اهمیت می‌دهند و به رقیبان خود و گروه‌های مختلف جامعه احترام می‌گذارند.

وی فرهنگ‌سازی برای افزایش کسب رتبه‌های ملی و بین‌المللی از سوی ورزشکاران را ضروری دانست و یادآور شد: ارتقای ورزش‌های پهلوانی، رشته‌های مدال‌آور و توسعه فرهنگ ورزشکاری به‌ویژه در رشته‌های مرتبط با ورزش‌های عمومی در دستور کار مسئولان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ورزشکاران را سفیران سلامت دانست و اظهار داشت: ورزشکاران پرچم‌دار تزریق انرژی مثبت و شعار «می‌توانیم» در جامعه هستند و باید از خستگی و فرسودگی در کار خود بپرهیزند.

وی گفت: یکی از مشکلات اصلی چهارمحال و بختیاری تأمین آب آشامیدنی پایدار بود که در دولت سیزدهم برای رفع آن با تلاش جهادی توجه جدی شده است.

حیدری بهره‌مندی از نیروهای انقلابی، جهادی، تحول‌گرا و پُرانرژی برای ارتقای حوزه ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و تاکید کرد: شناسایی تمامی ظرفیت‌ها و فضاهای ورزشی استان به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت، امکانات و فضاهای ورزشی زیرمجموعه آموزش و پرورش، سپاه پاسداران و بسیج در دستور کار قرار گیرد.

وی اراده، همت، هم‌افزایی و تعامل بین مسئولان دستگاه‌های اجرایی مختلف چهارمحال و بختیاری را ضروری و برای رسیدن به شاخص‌های توسعه‌ای راهگشا دانست و افزود: به‌منظور اجرای مانور پاک‌سازی و سامان‌دهی محله منظریه شهرکرد برابر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال کار جهادی شد که می‌توان از این الگو برای توسعه شاخص‌های ورزش و جوانان استان بهره‌گیری کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری به برکت‌های سفر رئیس‌جمهور به روستای لبد بخش بازفت شهرستان کوهرنگ اشاره و تصریح کرد: ورزش و جوانان استان استفاده از مشارکت‌های مردمی در طرح‌ها و برنامه‌های زیرمجموعه خود را مورد توجه جدی قرار دهد.

وی یادآور شد: شورای‌عالی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری به‌زودی تشکیل و فعال می‌شود.

حیدری اظهار داشت: بهره‌مندی از ظرفیت صنایع چهارمحال و بختیاری، توان خیران نیک‌اندیش و بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی ترویج روحیه ورزش بین گروه‌های مختلف مردم به‌ویژه جوانان را ضروری دانست و گفت: چهارمحال و بختیاری ورزشکاران و مدال‌آوران زیادی دارد که باید به خواسته‌ها و تحقق نیازهای آنان توجه جدی شود.

حیدری تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و تأکید کرد: جلوگیری از برگشت اعتبارات، کاهش ۱۰ هزار میلیارد ریالی سهم استان در تأمین مالیات کشور، اختصاص اعتبارات قابل‌توجه به استان در سفر رئیس‌جمهور، تخصیص اعتبار ۲ برابری نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، آب‌رسانی‌های پایدار، آغاز آب‌رسانی آشامیدنی به ۴۳ روستا و فعال شدن طرح‌ها از دستاوردهای مسئولان استان در دولت سیزدهم است.